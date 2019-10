Di Lorenzo | “Orgoglioso di essere in Nazionale | devo molto ad Ancelotti Darò il massimo

Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Diin: queste le sue dichiarazioni DiNapoli Giovanni Diha fatto il suo esordio in, il terzino del Napoli ha giocatobene fornendo anche un assist per il secondo goal personale di Belotti. Il giocatore partenopeo ha parlato ai microfoni di RAI Sport dopo la gara contro il Liechtenstein. Queste le parole di Di, terzino del Napoli e dellaitaliana “Il gruppo è bello e c’è una bella atmosfera: anche per i nuovi è facile ambientarsi Mancini? Ho saputo stamattina di giocare da titolare, ho cercato di fare la mia partita e fare ciò che mi chiedeva il mister. Adtanto, mi ha dato fiducia sin dalla prima partita, ora sta a me continuare a lavorare e far bene con il Napoli. Io cerco sempre di fare il, per stare infar bene nel mio club. Ora testa al Napoli per esser ...

