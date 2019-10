Biglietti Milan-Lecce | come acquistare i tickets per l’ottava giornata di Serie A a San

Fonte : oasport

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Domenica 20 ottobre alle ore 20.45 a San Siro si giocherà, sfida valida perdellaA. I rossoneri ripartiranno dopo la sosta per le nazionali con un nuovo allenatore, visto che ci sarà il debutto in panchina di Stefano Pioli, che ha preso il posto di Marco Giampaolo, esonerato a causa di un inizio di stagione molto al di sotto delle aspettative. Nelle prime sette giornate di campionato ilha collezionato infatti solo nove punti e per questo motivo servirà reagire subito e ritrovare il successo davanti al proprio pubblico per iniziare con il piede giusto la rincorsa verso la zona Europa. I rossoneri non dovranno però sottovalutare l’avversario, visto che ilha ottenuto tutti in trasferta i propri sei punti. Infatti la squadra di Fabio Liverani è stata capace di battere Torino e Spal e proverà ora a fare risultato anche contro il, ...

