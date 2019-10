Vedo pulsioni da ambo le parti per abbracciarsi | dice De Luca di Pd e M5s

Fonte : agi

(Di martedì 15 ottobre 2019) "daleper. Ma io quellenon le sento",in un'intervista a La Stampa il governatore della Campania, Vincenzo De, commentando la possibile alleanza tra il Pd e il M5s nelle regioni che andranno al voto. Quanto ai patti civici proposti da Di Maio, Deironizza: "Sono molto favorevole ai patti civici perché questi cosiddetti patti escludono tutti coloro che si trovano sotto la soglia minima di civiltà. E quindi l'intero gruppo dirigente - si fa per dire - del M5s verrebbe tagliato via". Quanto al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il governatore della Campania afferma: "È una persona garbata. E non è poco, visti i tempi e chi gli gira intorno".

