Meteo Torna il caldo | ma la perturbazione è in agguato | ecco quando e dove colpirà

Allerta Meteo - Estofex lancia l’allarme per il Centro-Nord : attenzione ad alluvioni lampo - forte vento e tornado : Allerta Meteo – Una forte perturbazione in transito sul Nord Italia porterà forte maltempo nella giornata odierna. Ecco gli avvisi di Estofex (European Storm Forecast Experiment): livello 2 per parti dell’Italia e per la Francia sudorientale principalmente per nubifragi, forti raffiche di vento e tornado. Livello 1 per Cipro per forti raffiche di vento e grandine di grandi dimensioni. Le allerte si intendono formalmente valide fino alle 8 (ora ...

Meteo - sull'Italia torna il maltempo : allerta massima in Liguria e scuola chiuse. Attesi temporali dal Veneto a Roma : Il maltempo torna a colpire l'Italia: già dalle prossime ore, le regioni settentrionali saranno investite da fenomeni temporaleschi e le temperature inizieranno a calare un po'...

Meteo - sull'Italia torna il maltempo : allerta massima in Liguria. Temperature in netto calo. Attesi temporali dal Veneto a Roma : Il maltempo torna a colpire l'Italia: già dalle prossime ore, le regioni settentrionali saranno investite da fenomeni temporaleschi e le Temperature inizieranno a calare un po'...

Meteo minaccioso : addio sole - tornano nubifragi e grandine : Una nuova perturbazione sta per attraversare l'Italia, portando forti precipitazioni ed un calo termico in diverse zone...

Allerta Meteo - violento peggioramento da stasera : allarme tornado e alluvioni-lampo. Tutti i DETTAGLI : Allerta Meteo – Sta cambiando la situazione Meteorologica sull’Italia, con correnti di scirocco e nubi in aumento soprattutto al Nord/Ovest, mentre in Sardegna è una giornata estiva con temperature particolarmente elevate, addirittura +30°C a Sassari e Oristano. Proprio questo caldo così anomalo e fuori stagione, determinerà nelle prossime ore fenomeni di maltempo particolarmente estremi: già stasera lo scirocco innescherà violenti ...

Meteo Italia - le Previsioni dell’Aeronautica Militare fino al 19 ottobre : torna il maltempo : L’Aeronautica Militare comunica le Previsioni Meteo fino a sabato 19 ottobre 2019. Le Previsioni Meteo per oggi 13 ottobre 2019 Nord: nuvolosità alta e stratiforme su tutte le regioni, con annuvolamenti più consistenti su Liguria, sud Piemonte, pianura Lombarda, Emilia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia; isolati piovaschi dal pomeriggio sulla Liguria. Foschie dense e locali banchi di nebbia sulla pianura padana e lungo i litorali fino al ...

Peggioramento Meteo previsto per la prossima settimana - tornano le piogge anche abbondanti : Roma - Se l'imminente weekend sarà caratterizzato da un tipo di tempo tutto sommato stabile, ma con la tendenza ad un lento e progressivo declino dell'alta pressione, l'avvio della nuova settimana vedrà proseguire il processo di indebolimento della struttura anticiclonica ed il conseguente avvicinamento di una saccatura di bassa pressione dall'Atlantico verso l'Italia. Il tempo è destinato dunque a ...

Previsioni Meteo - migliora anche al Sud dopo la prima grande piovuta jonica dell’autunno : adesso torna il caldo : Le Previsioni Meteo per i prossimi giorni confermano il trend già tracciato in precedenza su MeteoWeb: inizia una grande “Ottobrata” che determinerà un lungo periodo di sole e caldo in tutt’Italia tanto che nel weekend si potrà tornare persino a mare. Intanto sta tornando a splendere il sole all’estremo Sud dove negli ultimi giorni si è verificata la prima grande piovuta jonica della stagione autunnale. Gli accumuli ...

Allerta Meteo Estofex - forte maltempo sullo Ionio : Calabria e Sicilia a rischio nubifragi - grandine - forte vento e tornado : Allerta Meteo – Anche oggi il maltempo continuerà ad influenzare parti di Calabria e Sicilia. Estofex (European Strom Forecast Experiment) ha emesso un’Allerta di livello 1 per lo Ionio, principalmente per nubifragi e trombe marine. Livello 1 anche per il Mediterraneo sudorientale, principalmente per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento, tornado e nubifragi. Livello 1 per Belgio meridionale, Lussemburgo, Francia orientale, ...

Previsioni Meteo 10 ottobre - alta pressione in rinforzo : ultime piogge - torna il bel tempo : Le Previsioni meteo per oggi 10 ottobre ci dicono che gli ultimi effetti della perturbazione nr.4 saranno visibili al Centro, con qualche temporale che colpirà la Sicilia e la Calabria (specie ionica). Aumentano le temperature e torna il bel tempo: nel Meridione i valori termici nelle ore più calde arriveranno a sfiorare i 30°C come a Bari.Continua a leggere

Previsioni Meteo 9 ottobre : nuova ondata di maltempo - ma poi torna il sole : Le Previsioni meteo del 9 ottobre indicano che una nuova perturbazione interesserà in particolare il Nord-Italia, dove arriveranno nuvole e piogge anche se in un contesto piuttosto mite. Più bello il tempo al Sud, dove gli unici disturbi interesseranno le aree ioniche calabresi e siciliane. Ma già da domani il tempo migliorerà.Continua a leggere

Le Previsioni Meteo per la Toscana : ancora maltempo - poi torna il sereno : Le Previsioni Meteo per la Toscana fino a sabato 12 ottobre, fornite dal Lamma. Domani inizialmente poco nuvoloso con tendenza ad aumento della nuvolosità dalla tarda mattinata, in particolare sulle zone di nord-ovest. Possibilità di piogge e rovesci dal pomeriggio, inizialmente sulle province di Massa-Carrara e Lucca, in serata anche su quelle di Pistoia, Prato e nord della provincia di Firenze e Pisa. Venti: inizialmente di scirocco deboli con ...

Previsioni Meteo 8 ottobre : torna il sole sull’Italia ma nubifragi in Sicilia : Secondo le Previsioni meteo dell'8 ottobre, il progressivo allontanamento dall'Italia del vortice ciclonico porterà maltempo e intensi fenomeni temporaleschi sulla Sicilia e sulla Calabria mentre nel resto del Paese tornerà a splendere il sole. Una situazione destinata ad evolversi repentinamente a causa di una nuova perturbazione da mercoledì.Continua a leggere

Previsioni Meteo : torna il caldo - temperature sopra la media in vista : Se in queste ore l'Italia sta vivendo una fase di stampo autunnale, con piogge, temporali e clima piuttosto fresco ovunque, la situazione tornerà a cambiare fra qualche giorno.? Dopo il transito...