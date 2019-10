Le dimissioni dell' angelo custode del Papa | Domenico Giani 

Fonte : agi

(Di martedì 15 ottobre 2019) Per tutti era "l'" delGiani, che ha rassegnato le sueda Comandantea Gendarmeria vaticana nelle mani di Francesco, dopo la pubblicazione di un documento con le foto di cinque dipendentia Santa Sede sospesi dal servizio per accertamentia magistratura, era sempre al fianco del Pontefice, soprattutto nelle situazioni più rischiose. Anche domenica scorsa, durante il giro tra i fedeli dopo la messa di canonizzazione, lui era li': a scortare lamobile, impeccabile nel suo servizio per garantire sicurezza e tranquillità al vescovo di Roma. Giani, classe 1962, ex membro dei servizi segreti italiani, dal 12 gennaio 1999 entra a far parte'allora Corpo di Vigilanzao Statoa Città del Vaticano e ne viene nominato vice ispettore generale vicario. Dopo 7 anni, il 3 giugno 2006, Giani sostituisce Camillo Cibin sia come ...

ricpuglisi : Per dare credibilità alle sue nuove posizioni a favore dell'irreversibilità dell'euro il capo della Lega… - Sbisolo : RT @ricpuglisi: Per dare credibilità alle sue nuove posizioni a favore dell'irreversibilità dell'euro il capo della Lega @matteosalvinimi d… - pbenedetti50 : RT @ricpuglisi: Per dare credibilità alle sue nuove posizioni a favore dell'irreversibilità dell'euro il capo della Lega @matteosalvinimi d… -