“In lacrime per Ida” UeD | Riccardo prende coraggio e lei reagisce così Un colpo di

(Di martedì 15 ottobre 2019) Uonini e Donne, si accende il trono over. Protagonisti ancora loro: Ida Platano e. In chiusura della puntata di ieriha annunciato, con l’aiuto di Maria De Filippi, di voler leggere una lettera alla sua ex fidanzata. Sono parole che lui avrebbe voluto dirle durante questi ultimi giorni e ora finalmente è pronto a farlo. Dichiarazioni importanti, che Ida attendeva davvero da tempo. Invogliato dal pubblico e dai presenti in studio, finalmentelegge ciò che sente nei confronti di Ida Platano. Scendendo nel dettaglio, il Guarnieri dichiara che Ida è sempre stata e lo è tutt’ora la donna più importante della sua vita. Ma non solo, il cavaliere si lascia andare a una vera e propria dichiarazione d’amore, rivelando di amare anche la Platano. Parole molto forti che non possono non far piacere alla dama, che da tempo aspettava di vedere il cavaliere lasciarsi andare ...

