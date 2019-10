Gabriele e Silvia insieme dopo Temptation | parla papà Pippo Franco

Temptation Island Vip - colpo di scena al falò di Silvia Tirado e Gabriele Pippo : “Non ti lascio” : Temptation Island Vip: alla fine c’è il colpo di scena al falò di Gabriele Pippo e Silvia Tirado. Ma la situazione si ribalta ancor prima che la coppia si sieda sul tronco. Dopo il bacio a stampo al single Valerio, Silvia cambia, come se avesse ripensamenti e lui la gela durante il weekend da sogno: “Mi sono allontanata perché sono fidanzata”. E lui: “E tu ora ti ricordi?!”. Lei lo incalza, arrivando a deridere Valerio: “Che ti sei innamorato di ...

Anticipazioni Temptation Island del 14 ottobre - Gabriele furioso con Silvia : 'Sono basito' : Mancano solo poche ore alla sesta e decisiva puntata di Temptation Island Vip 2, che Canale 5 trasmetterà oggi 14 ottobre in prima serata. Sono soltanto tre le coppie rimaste all'Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula e, questa sera, tutte loro dovranno affrontare il falò di confronto. Una di esse ha già cominciato il faccia a faccia la scorsa settimana: Pago e Serena Enardu si erano ritrovati dopo 21 giorni di lontananza e non erano ...

“Una come te…”. Temptation Island Vip - Gabriele Franco demolisce Silvia Tirado : l’ha fatto troppo grossa : Temptation Island Vip, la quinta puntata del programma segna uno spartiacque per tantissime coppie confermando quanto visto finora. A quanto pare infatti, l’edizione vip 2019 come già quella nip andata in onda lo scorso mese di giugno, potrebbe essere quella destinata a passare alla storia come quella con il più altro numero di separazioni. I commenti in rete si sprecano e i dubbi aumentano puntata dopo puntata. Quella appena trascorsa è stata ...

Temptation Island Vip - Silvia nomina il padre di Gabriele : "Pippo franco è un comico che...". Web infuriato : Gabriele e Silvia, sono una coppia ormai scoppiata. Durante la puntata di Temptation Island Vip, il figlio di Pippo franco non si è risparmiato: "Ci sono i miei genitori che mi stanno guardando, Alessia", ha confessato Gabriele alla Marcuzzi. Il figlio d'arte, dopo aver visto diversi filmati sulla f

Temptation Island Vip - Silvia stronca Gabriele : “Non era così stupido” : Silvia Tirado boccia Gabriele Pippo a Temptation Island Vip: la confessione Silvia Tirado non ha particolarmente apprezzato l’atteggiamento assunto dal suo fidanzato Gabriele Pippo durante quest’esperienza a Temptation Island Vip. La fidanzata ha affermato che prima di prendere parte al programma, il figlio d’arte era un ragazzo intelligente, uno che parla inglese madre lingua e che si è laureato in marketing. In questi ...

Temptation Island Vip - anticipazioni : Silvia bacia il single Valerio? La reazione di Gabriele : Punto di svolta nel quinto episodio del reality di Canale 5: le immagini del momento clou svelano quello che potrebbe...

Temptation Island Vip - Gabriele punta il dito contro Silvia : il divieto assurdo che gli impone : A Temptation Island Vip per Gabriele e Silvia l'avventura non volge nei migliori dei modi. Lui alle single sintetizza la sua situazione con la fidanzata così: "Vorrei essere libero di fare il verso del cinghiale". La frase non è passata inosservata al pubblico, che ha subito reagito con una certa il

Gabriele e Silvia - Temptation : discordia surreale sul verso del cinghiale : Temptation Island Vip, Silvia e Gabriele: dure accuse tra i due fidanzati Dalla loro entrata a Temptation Island Vip, Gabriele Pippo e la fidanzata Silvia stanno tenendo banco. A scatenare soprattutto la reazione del pubblico sono state alcune dichiarazioni della giovane, circa alcune pesanti parole rivolte al fidanzato. Entrambi si sono detti, ripetute volte, di […] L'articolo Gabriele e Silvia, Temptation: discordia surreale sul verso ...