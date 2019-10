Formula 1 | Brawn fa chiarezza | “il week-end di gara rimarrà su tre giorni | ma con un

Fonte : sportfair

(Di martedì 15 ottobre 2019) Il boss della1 ha messo in chiaro come i-end dirimarranno su tre, dunque niente Qualifiche e Gran Premio nello stesso giorno come accaduto a Suzuka Il fine settimana di Suzuka ha riacceso il dibattito sui-end di, dividendo il paddock tra favorevoli e contrari allo svolgimento di Qualifiche enello stesso giorno, ovvero la domenica. Molti sono stati i piloti che in Giappone hanno accolto questo format, resosi necessario per il tifone Hagibis, che ha obbligato gli organizzatori a cancellare l’attività in pista nella giornata di sabato. Pareri favorevoli che non hanno trovato il placet di Ross, che ha ammesso: “a Suzuka abbiamo assistito a una super domenica e quello, naturalmente, ha riaperto il dibattito riguardo ladeiend di F1. Questo è un aspetto del motorsport su cui ci siamo concentrati in dettaglio ...

