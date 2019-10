De Pisis | De Chirico | Savinio nella «villa della metafisica»

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 15 ottobre 2019) Stenio Solinas Nel 1916, a Ferrara, il «marchesino pittore» conosce i due fratelli e li fa scrivere per la rivista di Comisso Stenio Solinas Per capire De, l'uomo e l'artista, bisogna partire da La granseola, che è un dipinto del 1931, e dal Ballogranseola, che è invece una festa, finita con il pittore in galera, del 1945. Cominciamo dalla seconda, avvenuta nel suo palazzetto di Venezia all'indomanifineguerra. Cinti ai fianchi, a mo' di gonnellino, dai gusci dei granchi ottenuti dal vicino ristorante La Colomba, i corpi più belli degli invitati sarebbero stati acquarellati dal padrone di casa, ma qualcosaselezione dei «quadri viventi» andò male. Uno dei modelli, vistosi rifiutato, andò infatti alla locale sezione del Pci appena inaugurata con la democrazia: «Mentre le madri dei partigiani piangono i caduti di questa guerra, nello studio del pittore ...

