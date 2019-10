Blizzard | l' evento di New York per il lancio di Overwatch su Nintendo Switch è stato

Fonte : eurogamer

(Di martedì 15 ottobre 2019)ha annullato l'di Newdestinato a celebrare il rilascio disudomani presso uno dei negozi. I fan sono stati in grado di iscriversi gratuitamente all'utilizzando i loro, e le prime 150 persone sarebbero state in grado di incontrare alcuni dei doppiatori del gioco.si è scusata per gli eventuali disagi causati, nonostante abbiano affermato che la cancellazione è stata una decisione di. La società deve ancora offrire una spiegazione sul perché la cancellazione è avvenuta. Tuttavia, dopo tutto i putiferio scatenato in questa settimana, non è difficile capire il motivo.Le risposte ai tweet diche promuovono l'erano piene degli hashtag #StandWithHongKong e #Boycott, in riferimento alla punizione perpetrata ad un giocatore di Hearthstone che aveva dichiarato durante una diretta di essere a ...

Eurogamer_it : #Blizzard ha annullato l'evento a New York dedicato all'arrivo di #Overwatch su #NintendoSwitch. - infoitscienza : Overwatch per Nintendo Switch, Blizzard cancella l'evento di lancio di New York - SergioGrazzini0 : Blizzard annulla l'evento per il lancio di Overwatch su Switch -