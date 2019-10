Treviso | in guardia medica con cefalea e febbre alta | 48enne in rianimazione per meningite

Treviso - Guardia di Finanza scopre frode da 500 milioni nel campo dell’energia. Sette arresti e sequestro per 110 milioni : Una maxi-frode da 500 milioni di euro sui cosiddetti “Titoli di Efficienza Energetica“. L’ha scoperto la Guardia di Finanza di Treviso dopo un anno di indagini: 28 persone di 15 Energy Saving Company hanno ottenuto rimborsi fiscali per impianti energetici in realtà mai eseguiti. L’operazione dei finanzieri, chiamata “Energia Cartolare”, ha portato a Sette arresti e al sequestro di beni pari a 110 milioni di ...