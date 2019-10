Tre riflessioni fra manovra | regionali in Umbria e zig zag di Berlusconi

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Primo. Indipendentemente dai numerosi punti tuttora in discussione, non si può fare a meno di esprimere alcune preoccupazioni di fondo sullaeconomica.In una situazione nella quale le risorse sono così scarse a causa della copertura generalizzata dell’IVA (non si capisce perché su di essa non si faccia invece unaarticolata per prodotti) perché non si smonta il provvedimento più negativo del precedente governo, non a caso sostenuto dai leghisti, cioè quota 100?In una situazione di risorse scarse non si capisce perché esse non vengano concentrate sul costo del lavoro, sulle imprese in quanto tali, sugli investimenti pubblici in infrastrutture perché queste sono le voci fondamentali per una crescita degna di questo nome.Al contrario invece c’è la tendenza a uno sminuzzamento in bonus di vario tipo ...

