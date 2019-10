Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Sono una più attraente dell’altra, lepiùdel: ti fanno studiare cose superinteressanti e ti preparano a un lavoro da sogno, a volte in senso letterale. Chi sogna di fare il clown può laurearsi inall’inglese Bath Spa University. Chi vuole diventare un puparo, in Puppet Arts all’Università del Connecticut. Chi vuole solo una vita alla Lebowski, in Gestione e tecnologia dell’industria del Bowling alla Vincennes University. È roba da rendere il Corso in Influencing annunciato in questi giorni dall’Università eCampus un banalissimo dottorato in Medicina generale. Del resto qualcosa di simile, e forse più concreto, l’aveva già proposto l’Università di Leeds, con la triennale in Digital e Social Media: un percorso di studi con tanto di tirocinio di tre mesi in un’agenzia di marketing digitale. Perché lestravaganti sono spesso delle scommesse: ...

Cascavel47 : Le lauree più strane del mondo? Da quella in Circo contemporaneo a Scienze del pollame - FQMagazineit : Le lauree più strane del mondo? Da quella in Circo contemporaneo a Scienze del pollame - Noovyis : (Le lauree più strane del mondo? Da quella in Circo contemporaneo a Scienze del pollame) Playhitmusic - -