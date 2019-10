Brindisi | minaccia la ex moglie di morte | divieto di avvicinamento

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Emanuela Carucci Il fatto è accaduto in provincia, a Erchie. L'uomo, un 55enne del posto avrebbeto la exper convincerla ad abbandonare la casa coniugale assegnatale con la sentenza di separazione È stato disposto ildiai luoghi frequentati dalla vittima per un uomo di 55 anni di Erchie, un Comune in provincia di. È accusato di aver molestato la excon minacce die diffamazioni. Il provvedimento è stato preso dopo una querela presentata dalla donna per atti persecutori e violenza privata. L'uomo, ad agosto scorso, l'avrebbeta per costringerla ad abbandonare la casa coniugale assegnatale con la sentenza di separazione. Da lì sono iniziate le indagini da parte degli investigatori fino al provvedimento preso dal giudice per le indagini preliminari del tribunalenei confronti del 55enne del ...

