Bibbiano | l' Associazione dei magistrati per i minori e per la famiglia | Non esiste

Fonte : liberoquotidiano

(Di lunedì 14 ottobre 2019) "Nonnessun sistemae non è vero che i servizi sociali hanno potere assoluto". Parola dell'deiper ie per la, reduce dal congresso nazionale a Lecce. L'incontro dell'Aimmf non poteva che affrontare l'inchiesta Angeli e Demoni, quella riguardan

repubblica : Associazione magistrati dei minori: 'Non esiste un sistema Bibbiano' - massimo61700856 : RT @Michele02828265: SALVINI e DI BATTISTA e altri SCUSATEVI SE AVETE DIGNITÀ @ale_dibattista @matteosalvinimi Associazione magistrati de… - giomicera : Associazione magistrati dei minori: 'Non esiste un sistema Bibbiano' -