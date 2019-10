Auto vola dal cavalcavia dell’autostrada | giovane in condizioni disperate

Chieri - 5 bimbi investiti da un Suv davanti all'asilo : uno è grave. «L'Auto è scivolata» : Dramma in provincia di Torino. Un'auto parcheggiata in discesa ha travolto cinque bambini davanti a un asilo nido. Succede a Chieri (Torino), dove l'auto, per cause in corso di accertamento,...

Chieri - 5 bimbi investiti da un Suv davanti all'asilo : uno è grave. «L'Auto è scivolata» : Dramma in provincia di Torino. Un'auto parcheggiata in discesa ha travolto cinque bambini davanti a un asilo nido. Succede a Chieri (Torino), dove l'auto, per cause in corso di accertamento,...

Incidente sulla Vittoria Scoglitti : scontro tra 2 Auto : una vola nelle serre FOTO : Incidente stradale ieri sera sulla ex Sp 17, la Vittoria Scoglitti. Lo scontro tra due auto, una Bmw X5 e una Volkswagen Touran. Una vola nelle serre

Legge 104 : le agevolazioni per Auto tradizionali - elettriche e ibride : agevolazioni Legge 104 per auto elettriche e ibride. I disabili che acquistano auto ibride o elettriche hanno diritto alla detrazione Irpef ma non all’IVA ridotta al 4%. Questo il pensiero dell’Agenzia delle Entrate sulle agevolazioni riconosciute dalla Legge 104 per i veicoli destinati al trasporto di disabili. E’ importante ricordare che dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 l’acquisto di auto ibride o elettriche gode di un incentivo statale, ...

Vola il prezzo del petrolio dopo l'attacco in Arabia Saudita. Trump Autorizza l'uso delle riserve : Vola il prezzo del petrolio dopo il pesante l’attacco dei ribelli sciiti contro le due maxi raffinerie dell’Est dell’Arabia Saudita e le dichiarazioni di Donald Trump. Nelle prime contrattazioni il petrolio avanza di circa il 10% dopo l’attacco alle raffinerei saudite di Saudi Aramco, in quello che è al momento il maggior rialzo degli ultimi tre anni. Il Brent sale del 10,7% a 66,66 dollari mentre il Wti del ...

Cagliari : ubriaca al volante - urta un’Auto in sosta e si ribalta in mezzo alla strada : Una Volkswagen Polo guidata da una quarantanovenne di Quartu ha urtato nella notte un'auto in sosta in viale Colombo a Cagliari e si è ribaltata sul fianco sinistro fermandosi poi al centro della strada. Al controllo etilometrico la conducente è risultata positiva, con un tasso alcolemico superiore a quello consentito.Continua a leggere

Dramma vicino Roma : Auto si schianta contro bus - morta donna al volante : Roma – Tragico incidente alle porte di Roma. Una donna, poco prima delle 8, si e’ schiantata contro un bus Cotral a Setteville, sulla via Tiburtina all’altezza di via Marco Simone. Non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente ma, in base alle prime ricostruzioni, la donna, alla guida di un’auto, avrebbe invaso la carreggiata opposta finendo contro l’autobus. Sul luogo si trovano ora gli agenti della ...

Concessioni Autostrade - De Micheli : 'Revoca? C'è scritto revisione' e titolo Atlantia vola : Tra i possibili terreni di disaccordo tra Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle potrebbe esserci il tema delle Concessioni autostradali. I grillini, com'è noto, puntano alla revoca nei confronti di Atlantia. L'attualità, però, dice altro e si snoda in due ambiti. Il primo è quello mediatico dove la neo nominata Ministro delle Infrastrutture, la dem Paola De Micheli, non parla di revoca, ma di eventuale revisione, come da programma. La ...

Como - sfreccia con la sua Auto e semina la volante della Polizia : Valentina Dardari Per lui una multa da oltre mille euro e 120 punti della patente in meno. Il 21enne ha rischiato di investire alcuni pedoni Guida pericolosa in provincia di Como dove un ragazzo di 21 anni ha rischiato di travolgere alcuni passanti. Il giovane è riuscito a seminare una volante della Polizia che lo stava inseguendo. Gli agenti hanno però rintracciato la proprietaria dell’auto, sua mamma, che ha riferito di aver ...

Fa un giro di prova in Autostrada con un’Auto cabrio e appoggia sul sedile 23 mila euro in contanti per comprarla - le banconote dopo pochi chilometri volano via : Un danno molto rilevante per un giovane tedesco avvenuto in pochissimi minuti. Il ragazzo finalmente stava coronando un sogno, acquistare una bellissima auto cabriolet ma il sogno è diventato un incubo. Il ragazzo ha voluto fare un giro di prova sulla vicina autostrada con l’auto. La concessionaria non ha posto vieti e il ragazzo si è subito messo al volante dell’auto e ha iniziato a guidare in modo molto spedito l’autovettura. Solo ...

Incidente in Sicilia - si schianta contro un’Auto a Bronte : Antonio muore al volante del furgone : La vittima dell'Incidente stradale è Antonio Lanza, 52enne di Bronte che era al volante del furgone. Ferita una ragazza che era nella vettura coinvolta. Le sue condizioni non sarebbero gravi nonostante nell'impatto la sua vettura sia finita completamente fuori strada e per alcuni metri giù lungo una scarpata.Continua a leggere

Grassano - Auto finisce in dirupo e vola per decine di metri : muore un ragazzo di 25 anni : Tragico incidente nella notte a Grassano, in provincia di Matera: un'auto è finita in un dirupo, precipitando per decine di metri. Il ragazzo di 25 anni alla guida è morto e il suo cadavere è stato ritrovato questa mattina, dopo che i suoi genitori avevano allertato i carabinieri, non avendo visto tornare a casa il figlio.Continua a leggere