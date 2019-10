Atalanta | brutte notizie riguardo l’infortunio di Zapata | i tempi di recupero

Brutte notizie per l’Atalanta - problema muscolare per Zapata con la Colombia : la situazione : L’attaccante Colombiano ha lasciato il terreno di gioco dopo poco più di venti minuti dell’amichevole contro il Cile, nelle prossime ore gli esami strumentali Atalanta in ansia per le condizioni di Duvan Zapata, che ha accusato un problema muscolare durante l’amichevole tra Colombia e Cile, terminata con il risultato di 0-0. L’attaccante Colombiano è uscito dopo 23 minuti, toccandosi la zona dell’adduttore ...