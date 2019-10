Siria | l' esercito di Damasco sale verso nord per aiutare le forze curde

Fonte : blogo

(Di domenica 13 ottobre 2019) Lehanno raggiunto oggi un accordo col regime di Bashar al Assad per contrastare l'avanzata dellemilitari turche, riuscite nella giornata di oggi a guadagnare ulteriore terreno. E nelle stesse ore in cui gli Stati Uniti hanno fatto sapere di voler ritirare le proprie truppe daldella, l'diha iniziato a salireper dare supporto alle.L'intesa tra lee il regime di Bashar al Assad sarebbe stata mediata dalla Russia con l'obiettivo di proteggere la città di Kobane, sulla quale incombe l'avanzata turca, e quella di Manbij, più a sud-est., Merkel ad Erdogan: "Fermatevi". Uccisi anche due reporterLa cancelliera tedesca Angela Merkel, nella stesse ore in cui la Germania ha annunciato lo stop all'esportazioni delle armila Turchia insieme a molti altri Paesi UE, ha deciso di prendere in mano la ...

Tg3web : Video drammatici pubblicati in rete dimostrano che in Siria, al fianco delle forze regolari dell'esercito turco, co… - TgLa7 : ++ #Siria fonti: almeno un #giornalista straniero ucciso in bombardamento di artiglieria dell'esercito turco nel no… - Linkiesta : L'Europa condanna l’attacco della Turchia ai curdi siriani ma non può fare altro. Se bloccasse i finanziamenti ad A… -