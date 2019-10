Scia di sangue in Sicilia | 5 morti e 5 feriti | a Catania muoiono 4 giovani

Fonte : direttasicilia

(Di domenica 13 ottobre 2019) Sembra un bollettino di guerra quello che viene fuori dalle stradene. Asononel corso di un incidente stradale, a Marsala è rimasta coinvolta un’intera famiglia e a Palermo è rimasto gravemente ferito un ragazzo a bordo di una moto. Questa mattina, attorno, alle 5 hanno perso la vita nel Catanese 4 persone tuttessime, il conducente è rimasto ferito. L’incidente mortale si è verificato in maniera autonoma e ha visto coinvolta un’auto sulla quale viaggiavano i cinque persone. Il sinistro mortale è avvenuto sulla strada statale 121Paternò nei pressi di Piano Tavola a Belpasso. L’auto, una Seat Leon, si sarebbe schiantata contro lo spartitraffico della rampa dello svincolo per la zona industriale, nello stesso punto dove qualche giorno fa aveva perso la vita un uomo di 65 anni. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi in ...

