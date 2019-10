Retrocompatibilità di PS5 estesa | supportati giochi PS4 e delle altre PlayStation?

Fonte : optimaitalia

(Di domenica 13 ottobre 2019) Ladi PS5 è stato uno dei primi aspetti che Sony ha messo nero su bianco per la sua console di prossima generazione. Ben prima di confermare la data di uscita per le festività natalizie del 2020, il colosso giapponese aveva infatti già snocciolato tutte le specifiche tecniche ufficiali della piattaforma. Compresa per l'appunto la possibilità di far girare tutta la libreria di videogame della precedente4. Un'ottima notizia, questa, per una feature richiesta a gran voce dall'utenza per lungo tempo. Soprattutto considerando che la rivale Microsoft ha spinto su questa opzione a partire dall'attuale Xbox One, intenzionata a replicare con l'erede Xbox Scarlett, attesa sul mercato sempre a Natale 2020 con il promettente Halo Infinite. E se è vero che la compagnia di Redmond metterà a disposizione degli utenti ben quattro generazioni di gaming - Xbox, Xbox ...

