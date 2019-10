Joaquin Phoenix | brutto incidente stradale per l’attore di Joker | si è schiantato contro

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 13 ottobre 2019), l’attore interprete dinell’ultimo omonimo film, è rimasto coinvolto in un. Il 45enne si trovava a bordo della sua Tesla all’interno di un parcheggio negli Stati Uniti quando ha preso una curva a velocità troppo elevata, ha perso illlo dell’auto e si èun camion dei pompieri che era parcheggiato, come riferisce il sito Tmz. La macchina diè andata completamente distrutta ma l’attore è rimasto illeso ed è riuscito ad uscire dall’auto da solo: è stato lui infatti a lanciare l’allarme, contattando vigili del fuoco e polizia per denunciare quanto accaduto. L’attore è stato poi trasportato in ospedale in ambulanza per accertamenti ma è stato dimesso poco dopo. L'articoloper l’attore di: si è ...

