Grazie a Roma e ai tantissimi tifosi presenti allo Stadio Olimpico | ci avete fatto

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 13 ottobre 2019) “Il settimo sigillo è il più bello perché ci porta a Euro 2020.e ai: ciemozionare!ai bambini del Bambin Gesù: cidato forza e coraggio. Viva l’Italia!”. Sono le parole del ct azzurro Roberto Mancini, via Twitter, dopo il successo di ieri sera per 2-0 sulla Grecia che ha regalato alla Nazionale la qualificazione per la fase finale degli Europei del 2020.

robymancio : Il settimo sigillo è il più bello perché ci porta a #Euro2020. Grazie a Roma e ai tantissimi tifosi presenti allo S…