Gli insulti poi una botta in testa | Kikò Nalli racconta l' aggressione | Ho avuto uno

Calhanoglu alimenta polemiche : “Orgoglioso del nostro paese”. Tanti Gli insulti : “Bidone - vergognati!” [FOTO] : Come se non bastassero i post di Under e Demiral di ieri, ci ha pensato Hakan Calhanoglu ad alimentare ulteriori e ancora più feroci polemiche in relazione ai bombardamenti contro le popolazioni curde in Siria. Il centrocampista del Milan, che ieri ha esultato (insieme a Demiral) con il saluto militare subito dopo il gol della Turchia al 90′ contro l’Albania, ha fatto intendere molto dal tweet postato questo pomeriggio sul suo ...

Marco Columbro tapiro d’oro dopo Gli insulti a Barbara D’Urso : Marco Columbro dopo gli insulti choc a Barbara D’Urso ha ricevuto il “tapiro d’oro”: «Mi sono sentito truffato». Valerio Staffelli ha incontrato l’ex conduttore Columbro che a “Live non è la D’Urso” aveva aggredito verbalmente la conduttrice. Marco Columbro intercettato da Valerio Staffelli, dichiara: «Approfitto per scusarmi con il pubblico che domenica guardava la trasmissione per il mio comportamento. Mi dispiace e vi chiedo ...

Il tifoso autore deGli insulti razzisti al calciatore della Roma Juan Jesus è stato denunciato per stalking e minacce aggravate da odio razziale : Il tifoso che aveva rivolto insulti razzisti al calciatore brasiliano della Roma Juan Jesus è stato denunciato dalla Digos di Roma per stalking e minacce aggravate da odio razziale, e sottoposto a Daspo di tre anni (il divieto di accedere

Fidanzati scelgono le Maldive per sposarsi - il rito è pieno di insulti per loro ma Gli sposi non capiscono la lingua e sorridono tutto il tempo : Una coppia di Fidanzati svizzeri ha scelto le Maldive per sposarsi. Lei, bellissima, come tutte le spose ha pensato in modo maniacale a quel giorno scegliendo l’abito, i fiori e tutto ciò che serve per rendere unico quel giorno. Lui, sorridente e sempre molto emozionato. I due futuri sposi si sono recati riva al mare e li ad aspettarli c’era l’officiante che ha provveduto a celebrare il rito nella lingua locale. I due sposi, ...

Fioramonti nella bufera dopo Gli insulti a Santanchè : “Mi sono scusato”. La senatrice : “Si dimetta” : bufera su Lorenzo Fioramonti: il ministro è sotto attacco per aver offeso pesantemente sul suo profilo Facebook Daniela Santanchè, nel 2013. Per quelle parole oggi si è scusato, "non ne vado fiero", ma la senatrice di FdI ha chiesto le sue dimissioni. Il ministro è stato criticato anche per la sua scelta di mandare il figlio in una scuola internazionale, in cui si parla prevalentemente inglese.Continua a leggere

Fioramonti - polemiche per i voti del fiGlio a scuola e insulti su facebook : “Per quelli ho chiesto scusa. Esposto al garante Privacy” : “Non pensavo che vivere molti anni all’estero lavorando duro potesse essere usato contro di me. Oggi non si attacca il mio lavoro. Sono turbato da padre e da cittadino. Formulerò un Esposto al garante della privacy, da privato cittadino e non da ministro“. Il ministro dell’istruzione Lorenzo Fioramonti interviene su facebook con un post, dopo essere stato oggetto di polemiche su due fronti. Il primo è quello che riguarda suo figlio ...

Otto e Mezzo - Lilli Gruber e Gli insulti sessisti contro Matteo Salvini : a parti invertite... : Il duello rusticano sta diventando un duello rustico, anzi proprio triviale. Si vede che Lilli Gruber non deve aver digerito la mancata consegna del mazzo di fiori più volte promessole da Salvini. E allora, come un' amante ferita che non ha avuto le rosse rosse, la rossa (di capelli e non solo) Grub

Grande Fratello - Martina Nasoni e Daniele Dal Moro : "Mi sono rotto di tutto - basta con Gli insulti" : "Mi ha scritto un messaggio stanotte in direct e devo ancora aprirlo", ha dichiarato in una storia Instagram l'ex gieffino Daniele Dal Moro. Sembra quindi definitiva e irreversibile la rottura tra lui e Martina Nasoni, conosciuta proprio nella casa del reality il Grande Fratello. "Se non me ne impor

Friuli - insulti social del consiGliere a Greta Thunberg : “Adesso scopro la m…”. Pd e M5s : “Si dimetta - inqualificabile” : “Tra poco scoprirò anch’io la m****a… E allora ciao a tutti!”. La frase accompagna il volto di Greta Thunberg, la giovane attivista svedese. È il meme condiviso dal consigliere comunale di Turriaco (provincia di Gorizia) Marco Tricarico, eletto con la Lega, a poche ore dalla manifestazione dei Fridays for Future che ha visto riempire le piazze di tutto il mondo. Insieme al post, l’invito del consigliere, in dialetto: “E vedi de ...

Steiner : possibile penalità per Gli insulti ai commissari : Il team boss della Haas Gunther Steiner potrebbe avere problemi con la FIA dopo le critiche ai commissari durante il GP di Russia, quando ha detto via radio a Kevin Magnussen che uno “stupid idiot steward” aveva penalizzato il danese per come era rientrato in pista dopo un incidente. Secondo il tedesco Motorsport-Magazin.com, le parole […] L'articolo Steiner: possibile penalità per gli insulti ai commissari sembra essere il ...

Come i grillini hanno cambiato idea suGli insulti a Laura Boldrini : “Cascati in fake news” : Lo racconta Flavio Alivernini nel suo libro "La grande nemica": sono molti gli esponenti del Movimento 5 Stelle ad aver cambiato idea, anni dopo il famoso post di Grillo sulla Boldrini "in macchina". E qualcuno, Come il capogruppo D'Uva, ammette candidamente di aver rilanciato fake news senza provare a verificare...Continua a leggere

Insulti razzisti a Juan Jesus - Giuseppe Conte : “fuori a vita daGli stadi” : “Chi ha insultato ieri Juan Jesus non ha alcuna passione per lo sport: che stia fuori a vita dagli stadi sportivi!”. E’ l’importante messaggio su Twitter del premier Giuseppe Conte, commentando gli Insulti razzisti al giocatore brasiliano della Roma. Il calcio italiano negli ultimi giorni ha dovuto fare i conti con spiacevoli episodi, nel dettaglio il primo episodio si è verificato nella sfida di campionato tra ...

Roma - nuovo caso di razzismo : Juan Jesus denuncia Gli insulti sui social [FOTO] : Un nuovo caso di razzismo. Stavolta a essere preso di mira è Juan Jesus. Il difensore brasiliano della Roma ha denunciato l’accaduto con una story su Instagram, dove ha pubblicato lo screenshot dei messaggi ricevuti. “Stai meglio al giardino zoologico li m… tua”, “Maledetto scimmione“ e “Negro” sono gli insulti rivolti al giocatore. Juan Jesus si è quindi rivolto alla Roma scrivendo: ...

“Stai meGlio al giardino zoologico” - insulti razzisti sui social per Juan Jesus : lui pubblica tutto su Instagram [FOTO] : Il difensore della Roma ha pubblicato nelle sue Instagram Stories gli insulti a sfondo razzista inviatigli da uno pseudo tifoso Juan Jesus ha deciso di combattere in maniera alternativa il deprecabile fenomeno del razzismo, pubblicando tra le proprie Instagram Stories gli insulti ricevuti da quello che potrebbe essere definito come uno pseudo tifoso. “Stai meglio al giardino zoologico maledetto scimmione” le pesantissime parole ...