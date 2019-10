F1 | GP Messico 2019 | programma | orari e tv Si corre fra due settimane all’Hermanos

Fonte : oasport

(Di domenica 13 ottobre 2019) Tra dueil Circus della F1 tornerà protagonista inper il 18° round del Mondiale. Sul tracciato Hermanos Rodriguez la Ferrari cercherà di puntare al meglio possibile per dare interesse a un’annata, per larghi tratti, dominata dalla Mercedes. La Rossa però dovrà anche fare attenzione al dualismo tra i due piloti: il tedesco Sebastian Vettel e il monegasco Charles Leclerc. La gestione di due racing driver veloci non è mai cosa facile ma di sicuro può favorire lo sviluppo della monoposto. Non resta che attendere il riscontro della pista, tenendo in debito conto anche quel che saprà fare la Red Bull, sempre molto veloce in questo fine settimana. F1, GPe tv. Sifra dueall’Hermanos Rodriguez Il GP del, 18° round del Mondialedi F1, sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Sky Sport, live ...

elTioRom : Messico, duemila migranti verso Usa - ABIMAGE : AMERICA/MESSICO - Il mondo cattolico chiede “un autentico dialogo tra governo... Città del Messico – 'Non possiamo… - TuttoQuaNews : RT @lanuovasardegna: Messico, duemila migranti verso gli Usa - Pagina Nazionale -