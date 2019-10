BARBIE GENDER FREE Un dramma interiore può diventare solo un gioco | di potere | ?

BARBIE - arriva la bambola “gender free” : “Libera da ogni etichetta perché i bambini sono contrari agli stereotipi” : Né maschio né femmina. Ma libera di essere come vuole, senza etichette. In pratica “gender fluid“. È la nuova bambola proposta dalla Mattel e lanciata ieri sul mercato con il marchio Creatable World. Pur assomigliando alle celebre creazioni del marchio, il giocattolo non è una Barbie, né una Bratz, per i nostalgici degli anni ’90, ma una nuova idea pensata per un mondo inclusivo, che superi gli stereotipi del “rosa per le ...