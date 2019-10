Roma | Salvini | ‘Raggi l’ha ridotta a discarica | non so come Zingaretti può appoggiarla’

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 12 ottobre 2019) Foligno (Pg), 12 ott. (AdnKronos) – “Ieriha detto la Raggi non si deve dimettere: ma se c’è una che non è capace di fare il sindaco è la Raggi, sta conciando la città più bella del mondo ad unae il Pd, che teoricamente è all’opposizione, dice no, la Raggi deve lavorare di più”. Lo ha sottolineato Matteodurante un comizio a Foligno.“Ma la Raggi, anche se stesse lì 60 anni, non riuscirebbe a svuotare un cestino, perché uno -ha aggiunto il leader della Lega- può essere bravo a sciare, a giocare a tennis, a cucinare, a fare l’avvocato, a fare il papà, a fare la mamma, ma se uno non riesce a fare il sindaco non riesce a fare il sindaco”. L'articolo, ‘Raggi l’ha, non sopuò appoggiarla’ CalcioWeb.

