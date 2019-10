Mostro di Nantes | l' arrestato a Glasgow non è lui | il dna non corrisponde

Mostro di Nantes - l'arrestato non è l'uomo che uccise moglie e 4 figli : le impronte digitali non corrispondono : Non è il Mostro di Nantes l'uomo arrestato all'aeroporto di Glasgow. l'uomo arrestato ieri in Scozia, infatti, non è la persona accusata di aver...

Non è Mostro Nantes uomo catturato ieri : 13.05 L'uomo arrestato ieri a Glasgow all'aeroporto dove era appena arrivato dalla Francia e identificato malgrado i documenti falsi, non è il sospetto "mostro" di Nantes.Era accusato di aver sterminato la sua famiglia, moglie e quattro figli, 8 anni fa. Il Dna di Xavier Dupont de Ligonnes non corrisponde infatti a quello dell' uomo in mano alla polizia scozzese, secondo quanto si apprende dagli inquirenti francesi.

