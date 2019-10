Fonte : liberoquotidiano

(Di sabato 12 ottobre 2019) Palermo, 12 ott. (AdnKronos) - Cancellare le incompiute e rilanciare le politiche abitative pubbliche nell’Isola. Con questo obiettivo il governo Musumeci ha approvato la riprogrammazione delle economie dei fondi ex Gescal messa a punto dall'assessorato alle Infrastrutture, guidato da Marco Falcone.

bancaetica : Il governo ha varato il 'Green new deal', ma la sensazione è che le misure prese non siano abbastanza incisive. Per… - zazoomblog : Messina: dalla Regione 4 milioni per completare trenta alloggi - #Messina: #dalla #Regione #milioni - GDS_it : Messina, dalla Regione 4 milioni per completare 30 alloggi di San Giovannello -