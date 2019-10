I computer del tempo che fu alla fiera del vintage informatico

Siri - via libera dalla giunta del Senato al sequestro del computer : Maggioranza compatta, contrari Lega, Forza Italia e FdI. L'ex sottosegretario leghista è indagato per autoriciclaggio. La decisione dovrà essere confermata dall'Aula

ExaNeSt - il prototipo del super computer europeo efficiente e “green” : Testato con successo il precursore di un calcolatore elettronico ad elevate prestazioni tutto “made in Europe” che consuma fino a un decimo dell’energia richiesta dalle analoghe piattaforme di calcolo oggi operative. L’Italia è coinvolta nel progetto con l’INFN e l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF). La costruzione di un super computer in grado svolgere l’incredibile cifra di un miliardo di miliardi di calcoli al secondo (exascale) ...

Le patologie legate al mondo del TECH : la computer Vision Syndrome : Con il progresso tecnologico e la nascita di nuovi “elettrodomestici” cambiano anche le nostre abitudini ed i nostri stili di vita. Di conseguenza nascono e si diffondono nuove patologie .Passiamo gran parte della giornata davanti a schermi più o meno piccoli: tablet, smartphone, smart TV, personal Computer ecc. Un utilizzo spasmodico che porta, molto frequentemente, dolore agli occhi o secchezza degli stessi, in grado di trasformarsi in ...

Giulia De Lellis a Domenica In : «Andrea Damante? Sul computer ho scoperto delle cose…» : Giulia De Lellis ospite a Domenica In racconta del suo libro e della sua vita sentimentale in particolare della relazione con Andrea Damante. Mara Venier padrona di casa accoglie l’influencer ironizzando proprio sul titolo del libro «Che parla di corna» e le chiede di raccontare come ha scoperto di essere stata tradita dal suo ex. «Avevo una sensazione, ma facevo finta di non pensarci. Un giorno, quando già le cose andavano male, ...