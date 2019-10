Formula 1 – Ferrari | senti Irvine | “Leclerc più forte di Verstappen! Max fa errori

Formula 1 - Marko va controcorrente : “Ferrari più lenta di quanto ci aspettassimo. Il tifone? Non arriverà un bel niente” : Il consulente della Red Bull ha parlato dopo la prima giornata di libere, soffermandosi sul livello della Ferrari e sul tifone Helmut Marko va controcorrente in Giappone, considerando come esagerato l’allarme scattato per il tifone Hagibis. Il super consulente della Red Bull ha snobbato la minaccia dell’uragano, sottolineando come quella di domani sarà una giornata persa per i team. Photo4/LaPresse Per quanto riguarda ...

Formula 1 - Toto Wolff non si fa ingannare dalla Ferrari : il team principal della Mercedes ‘smaschera’ il Cavallino : L’austriaco ha sottolineato come la Ferrari non abbia mostrato tutto il suo potenziale nelle prove libere del venerdì a Suzuka Il week-end di Suzuka è iniziato oggi nel segno della Mercedes, che ha chiuso al comando entrambe le sessioni di prove libere con Bottas davanti a tutti. Photo4/LaPresse Un feeling immediato tra la W10 e il tracciato nipponico, che ha costretto Ferrari e Red Bull a inseguire fin dal primo giorno, obbligandole ...

Formula 1 – Concluse le FP2 di Suzuka : Bottas in pole se le qualifiche verranno cancellate! Ferrari in difficoltà [TEMPI] : Bottas precede Hamilton per la seconda doppietta Mercedes nella mattinata di Suzuka: se le qualifiche saranno cancellate, il finlandese ha la pole in tasca. Ferrari in difficoltà dietro Verstappen In un weekend abbastanza incerto a causa delle condizioni meteo, probabilmente è la Mercedes ad avere almeno una sicurezza: le novità portate in pista a Suzuka funzionano. Dopo la doppietta nelle FP1, anche le FP2 vedono il dominio delle ...

Formula 1 - Hamilton attacca la Ferrari : “Vettel non è più il pilota numero uno” : Un week-end di fuoco. Non basta il maltempo, che rischia di sconvolgere il programma del GP di Giappone per la Formula 1. Lewis Hamilton ha deciso di aumentare la tensione, provocando la Ferrari. Il britannico, campione del mondo in carica, ha parlato dell’episodio accaduto a Sochi, con lo scambio di posizioni tra Vettel e Leclerc. Per Hamilton Vettel ha perso il ruolo di guida numero uno nella Rossa, come riportato da Marca: “È una ...

Formula 1 - Hamilton avverte Vettel : “Seb non è più il numero uno - vi dico cosa sta combinando la Ferrari” : Il pilota della Mercedes ha provato a spiegare la situazione venutasi a creare tra Vettel e Leclerc, esprimendo il proprio punto di vista Lewis Hamilton appare molto incuriosito dalla situazione venutasi a creare in Ferrari tra Leclerc e Vettel, giunti ai ferri corti dopo un avvio di campionato alquanto tranquillo. Photo4/LaPresse Binotto fatica a tenere a bada i due piloti, protagonisti anche a Sochi di un siparietto tutt’altro che ...

Formula 1 - Hamilton preoccupato dalla crescita della Ferrari : “hanno cambiato qualcosa nel motore…” : Il pilota della Mercedes si è soffermato sulla crescita esponenziale della Ferrari, chiedendo al proprio team di fare qualcosa per contrastarli La crescita esponenziale della Ferrari in questa seconda parte di stagione ha spiazzato tutti, Lewis Hamilton compreso, che non si sarebbe mai aspettato un exploit così fragoroso del Cavallino. photo4/Lapresse Le tre vittorie consecutive ottenute da Leclerc e Vettel hanno fatto scattare ...

Formula 1 - Vettel senza penalità in Giappone : montata la MGU-K di Melbourne sulla Ferrari del tedesco : Il quattro volte campione del mondo non incapperà in nessuna penalità a Suzuka, utilizzando la MGU-K portata in pista a Melbourne Sebastian Vettel non subirà nessuna penalità in occasione del Gran Premio del Giappone, nonostante la rottura della MGU-K avvenuta nel corso della gara di Sochi. Lapresse La Ferrari utilizzerà sulla monoposto del tedesco una unità utilizzata ad inizio stagione a Melbourne, senza dunque ripercussioni sulla power ...

Formula 1 – La minaccia del tifone e i problemi interni in casa Ferrari - Leclerc sincero : “Seb? Abbiamo discusso e…” : A tutto Leclerc: dal tifone Hagibis agli ordini di scuderia. Le parole del giovane monegasco della Ferrari nella conferenza stampa del Gp del Giappone E’ tutto pronto a Suzuka per un nuovo weekend di gara: i piloti della Formula 1 hanno incontrato oggi la stampa per raccontare le sensazioni con le quali arrivano al nuovo appuntamento stagionale. Sensazioni positive per Leclerc in Giappone, nonostante la delusione del Gp di Sochi: ...

Formula 1 – La Ferrari in Giappone con un approccio ben preciso - Binotto non ha dubbi : “dovremo essere perfetti” : Mattia Binotto fiducioso e ottimista per il Gp del Giappone: le parole del team principal Ferrari alla vigilia della gara di Suzuka E’ tempo di tornare in pista per i piloti della Formula 1: dopo una settimana di pausa i campioni delle quattro ruote si sfideranno in Giappone domenica mattina per il 17° appuntamento stagionale. Occhi puntati sulla Ferrari, che cercherà di risollevarsi dopo la delusione della Russia. Lapresse “La ...

Formula 1 - Marko mette in guardia Ferrari e Mercedes : “nel 2020 colmeremo il gap di potenza” : Il super consulente del team austriaco ha parlato in ottica 2020, sottolineando come la Red Bull pareggerà Ferrari e Mercedes come potenza del motore La Red Bull non ha più intenzione di recitare il ruolo di terzo incomodo nel Mondiale di Formula 1 e, in vista del 2020, sta mettendo a punto insieme alla Honda un piano di sviluppo della power unit. photo4/Lapresse Un lavoro certosino che porterà il team di Milton Keynes al livello di ...

Formula 1 - la Ferrari torna ‘alle origini’ in Giappone : previste importanti novità sulla… livrea delle Rosse : Sulle livree delle monoposto di Vettel e Leclerc in Giappone tornerà il logo di Mission Winnow, accantonato dopo il Gran Premio di Montecarlo Dopo un’assenza di dieci gare, l’equivalente di cinque mesi, il logo Mission Winnow torna a fare capolino in casa Ferrari. Come accaduto per la prima volta a Suzuka nel 2018, anche quest’anno le monoposto del Cavallino sfoggeranno una livrea con il brand di proprietà della Phillip ...

Formula 1 – Tronchetti Provera sorpreso dalla Ferrari : “finale di stagione inaspettato” : Tronchetti Provera si congratula con la Ferrari per i recenti risultati: dalla superiorità della Mercedes a Leclerc La Formula 1 torna protagonista: dopo il deludente Gp di Sochi la Ferrari punta al riscatto in terra giapponese. Alla vigilia del Gp del Giappone, Tronchetti Provera ha commentato i recenti risultati positivi del Team del Cavallino: “è stato un finale di stagione inaspettato, ricorda all’inverso quella passata. ...

Formula 1 - Max Verstappen e la ‘spinta’ verso la Ferrari : per l’olandese arriva un sorprendente consiglio : Il pilota della Red Bull ha ricevuto il consiglio di Tom Coronel, suo connazionale che gareggia nel WTCR che lo ha invitato a trasferirsi in Ferrari Max Verstappen comincia a diventare insofferente, la Red Bull inizia a stargli stretta e, senza la possibilità di lottare per il titolo mondiale, le strade dell’olandese e del team di Milton Keynes rischiano di dividersi. LaPresse Le promesse non bastano più a Mad Max, che ha ricevuto ...

Formula 1 – Ferrari caotica a Sochi - Rosberg dice la sua : “non hanno fatto un bel lavoro perchè…” : Caos Ferrari a Sochi: Nico Rosberg tra consigli e pareri al team del Cavallino dopo il Gp di Russia Quando accaduto domenica a Sochi in casa Ferrari sta facendo chiacchierare tutti gli appassionati della Formula 1 e gli uomini che vivono o che hanno vissutto nel paddock. Dopo le dure accuse di Marko al team del Cavallino ed il consiglio dell’uomo Red Bull a Vettel di salutare la squadra e cambiare team, arriva adesso, dal web, il ...