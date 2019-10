Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 12 ottobre 2019), 12 ott. (AdnKronos) – Una corona di fiori sul luogo dell’omicidio, in corso Vittorio Emanuele, a. Così14 ottobre laricorderà Giov, segretario della Fiom diucciso 99fa. Alla cerimonia, che si terrà alle 9, saranno presenti il segretario dellaEnzo Campo, il responsabile Legalità e memoria storicaDino Paternostro, il presidente del centro Impastato Umberto Santino e l’assessore comunale al Bilancio Roberto D’Agostino. “contribuì in modo determinante a rendere la Camera del Lavoro dipunto di riferimento per le lotte operaie e contadine” sottolinea Campo.fu ucciso il 14 ottobre 1920. Uno sconosciuto, in corso Vittorio Emanuele, dopo le 23, si avventò sul sindacalista colpendolo al fianco sinistra e lasciandolo per terra dissanguato.era da ...

TV7Benevento : Cgil: 99 anni dall'assassinio di Orcel, lunedì il ricordo a Palermo... - Gianni_Pisa : @gnocchig @IldePanero @DomiziLa E ti dico di più, sono stato 14 anni iscritto alla Cgil e nel direttivo fino a quan… - nordesteconomia : #MaurizioLandini a #Pordenone per i 100 anni della #Cgil: restituire #diritti e #salario al #lavoro -