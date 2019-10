Problemi con l’app Xiaomi Home? Ecco come risolvere i crash

Fastidiosi Problemi Instagram nell’aggiornamento dei feed? 11 ottobre con malfunzionamenti : In questa giornata di venerdì 11 ottobre non sono pochi gli utenti che si lamentano di problemi Instagram. Non si tratta di un vero e proprio down, questo va immediatamente chiarito, ma di alcune anomalie che da qualche ora si stanno presentando copiose e senza interruzione di sosta. Chi utilizza il noto social per immagini, anche in questa giornata di inizio weekend, riesce ad accedere al suo profilo, questo almeno si. Eppure alcuni ...

Nathalie e Andrea oggi - Zoe Mallucci confessa Problemi : “Smarrita” : Andrea Ippoliti e Nathalie Caldonazzo oggi Andrea Ippoliti e Nathalie Caldonazzo oggi non sono più una coppia, e su questo non ci sono dubbi. Nathalie è andata via dal falò di Temptation Island Vip 2 sdegnata per il comportamento del suo ex, e lui non sembrava intenzionato in alcun modo a riconquistarla; a Uomini e […] L'articolo Nathalie e Andrea oggi, Zoe Mallucci confessa problemi: “Smarrita” proviene da Gossip e Tv.

Non isolati con smartphone Huawei alcuni Problemi Iliad : rete non disponibile con campo al massimo : Sembrano non essere isolati alcuni problemi che sono stati segnalati da utenti in possesso di uno smartphone Huawei e che, al contempo, nell'ultimo anno hanno attivato una SIM Iliad. A dirla tutta, ho riscontrato anomalie soprattutto coi possessori di un Huawei Mate 20 Lite, che in questi mesi hanno già dovuto fare i conti con la vicenda della mancata lettura delle memorie esterne (qui trovate gli ultimi aggiornamenti in merito). Come ...

Sylvie Lubamba vicino all'abisso : Problemi economici - come è ridotta la showgirl : Sylvie Lubamba, diventata famosa con la sua partecipazione nei programmi di Chiambretti e dopo essere tornata in libertà il giorno di Natale 2017 dopo tre anni passati in carcere per uso indebito di carte di credito, confessa di non passarsela affatto bene e di aver richiesto il reddito di cittadina

Guasto rete Telecom : Problemi di connessione in tutta Italia - poi risolti dopo tre ore : Questa notte di giovedì 10 ottobre la rete Telecom non ha funzionato in gran parte della Penisola. Sono state migliaia le segnalazioni raccolte dal sito "Downdetector", che monitora le performance delle reti di telefonia. I problemi con TIM A subire i maggiori danni è stata TIM. Nel 2015 Telecom, infatti, cessò di esistere come operatore indipendente di telefonia fissa lasciando il posto proprio a TIM. Nel corso della notte di questo 10 ottobre, ...

TIM down in molte zone d’Italia : Problemi con chiamate e Internet : TIM down in tutta Italia, anche se non per tutti gli utenti. Arrivano segnalazioni da questa mattina, forse si tratta di un problema al sistema. L'articolo TIM down in molte zone d’Italia: problemi con chiamate e Internet proviene da TuttoAndroid.

Problemi stanotte alla rete Tim - utenti senza connessione : Problemi nella notte alla rete Tim, con disservizi sia alla connessione Internet che alle linee telefoniche fisse e mobili. I malfunzionamenti, come mostra il sito Downdetector che raccoglie le segnalazioni degli utenti, hanno cominciato a verificarsi tra l’una e le due di notte circa, fino alle prime ore del mattino. Dove si sono verificati i Problemi Downdetector segnala che i Problemi si sono avuti soprattutto a Roma, Milano, Napoli, ...

Gravissimi Problemi TIM il 10 ottobre : connessione non funziona dalla notte : Non possono dirsi per nulla trascurabili i problemi TIM che da questa notte hanno colpito tutta la nostra penisola italiana. Un primo picco di malfunzionamenti dell'operatore si è verificato in piena notte, più esattamente intorno alle 2 ma anche in questa prima parte di mattinata non mancano anomalie nel servizio di telefonia fissa, in particolar modo. Come al solito Downdetector monitora la situazione dei disservizi attuali. I problemi ...

Problemi alla rete Tim - utenti senza connessione : Problemi nella notte alla rete Tim, con disservizi sia alla connessione Internet che alle linee telefoniche fisse e mobili. I malfunzionamenti, come mostra il sito Downdetector che raccoglie le segnalazioni degli utenti, hanno cominciato a verificarsi tra l’una e le due di notte circa, fino alle prime ore del mattino. Dove si sono verificati i Problemi Downdetector segnala che i Problemi si sono avuti soprattutto a Roma, Milano, Napoli, ...

Tanti utenti lamentano gravi Problemi con l’app ING Direct : L'Associazione Codici ha diffidato ING Direct per i problemi che Tanti utenti stanno riscontrando dopo l'ultimo aggiornamento dell'app per dispositivi mobile L'articolo Tanti utenti lamentano gravi problemi con l’app ING Direct proviene da TuttoAndroid.

Avete Problemi per la ricezione degli SMS OTP con Kena Mobile? Non siete i soli : Kena Mobile sembra soffrire di un disservizio legato alla ricezione degli SMS OTP (One Time Password) L'articolo Avete problemi per la ricezione degli SMS OTP con Kena Mobile? Non siete i soli proviene da TuttoAndroid.

Addirittura 31 gravi Problemi di sicurezza risolti per i Samsung Galaxy con l’aggiornamento di ottobre : Stanno arrivando proprio in queste ore le prime informazioni riguardanti la patch di ottobre per i vari Samsung Galaxy abilitati in questo momento a ricevere aggiornamenti su base mensile. Impossibile condividere attualmente la lista completa dei dei dispositivi, fatta eccezione per i vari Note e Galaxy S commercializzati negli ultimi due anni, ma quantomeno oggi 8 ottobre possiamo comprendere al meglio la tipologia di intervento da parte del ...

Fifa 20 Server Status : segnalazione Problemi tecnici EA Sports. Problemi di connettività su tutti i giochi Electronic Arts : In questo post vi aggiorneremo periodicamente su eventuali Problemi tecnici e di connettività ai Server EA di Fifa 20 che dovessero essere segnalati, fornendovi i link alle comunicazioni ufficiali di EA Sports. L'articolo Fifa 20 Server Status: segnalazione Problemi tecnici EA Sports. Problemi di connettività su tutti i giochi Electronic Arts proviene da FUT Universe.

Live-Non è la D'Urso - Jessica Mazzoli smaschera Morgan : "Ma quali Problemi economici?" - bomba sul cantante : Ospite nel salotto di Canale 5 di Live-Non è la D'Urso, Jessica Mazzoli ha sbugiardato Morgan in diretta tv. La cantante, che insieme a lui ha avuto anche una bambina, Lara di ormai 6 anni, ha smentito le dichiarazioni fatte dall’ex giudice di X-Factor. Morgan, qualche tempo fa, aveva infatti dichia