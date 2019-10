Potrebbe esserci anche un Samsung Galaxy S10 Lite | non solo Note 10 Lite

Inter - resta di moda il nome di Milinkovic-Savic : a gennaio Potrebbe esserci un tentativo : Il nome di Sergej Milinkovic-Savic viene accostato ai colori dell'Inter da almeno un paio di sessioni di calciomercato. Il centrocampista serbo è un pallino dell'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e del tecnico, Antonio Conte, ma la scorsa estate non ci sono state le condizioni per poter strappare il giocatore alla Lazio. Il club nerazzurro, infatti, non è riuscito a cedere a titolo definitivo nessuno dei suoi big, con Nainggolan andato ...

Potrebbe esserci una quarta stagione di Twin Peaks? : “Sta succedendo di nuovo“: la frase, utilizzata come claim promozionale per la terza stagione di Twin Peaks nel 2017, era stata rivolta dal misterioso Gigante all’agente dell’Fbi Dale Cooper (Kyle MacLachlan) in uno degli episodi originali del 1990. Ma Potrebbe rivelarsi vera ancora una volta a distanza di trent’anni. Molti rumor che sono circolati negli scorsi giorni, infatti, fanno pensare che un ennesimo ritorno ...

Porto Cesareo - Potrebbe esserci un cimitero medievale sotto l'Isola dei Conigli : Lui si chiama Luca Nigro, ed è un giovane studente pugliese universitario appassionato di archeologia. Nelle ultime ore il ragazzo sta facendo discutere, in quanto sulle pagine del quotidiano locale online, Lecce News 24, ha raccontato un episodio accadutogli questa estate mentre si trovava in vacanza insieme ai suoi famigliari. A proporre il periodo di relax proprio a Porto Cesareo, in provincia di Lecce, fu suo fratello. Un giorno tutti ...

Al San Paolo - almeno in Nisida - non si fuma più. Napoletani troppo civili - qualche cestino Potrebbe esserci : Niente di nuovo sotto il sole allo stadio San Paolo per vedere il Napoli. Solite file per accedere alla tribuna Nisida con interminabili controlli dei documenti, ben tre volte, l’ultima prima di salire le scale che viene da domandarsi se sia per mancanza di fiducia per quelli che hanno controllato prima. La Nisida è sempre la Nisida, un’oasi di relax, ma non tutto deve aver funzionato a dovere. Lo si percepisce da una certa ...

Potrebbe esserci il Mi Watch - il primo di Xiaomi con Wear OS : Xiaomi ha sempre fatto un ottimo lavoro con gli accessori indossabili, ormai dovrebbero averlo capito tutti gli amanti del genere. La notizia di un presento Mi Watch, primo smartWatch Wear OS del produttore cinese, dovrebbe fare felici molti dei nostri lettori (almeno quelli a cui piace particolarmente il mondo dei wereable). Stando a quanto riportato dal portale '9to5google.com', presto potremmo assistere alla presentazione di questo prodotto ...

Torino-Milan - Potrebbero esserci dei cambiamenti : Leao - Theo H e Krunic possibili titolari : L'allenatore del Milan Marco Giampaolo potrebbe imporre una serie di modifiche al suo undici di partenza giovedì contro il Torino, per soddisfare le richieste della dirigenza. I rossoneri sono stati estremamente deludenti nella sconfitta rimediata nel derby della Madonnina di sabato sera contro l'Inter. La scarna prestazione offerta dai rossoneri è stata debitamente punita dai nerazzurri, che hanno vinto la partita per 2-0 grazie ai gol di ...

CorMez : Lecce-Napoli - ballottaggio Fabian-Callejon. Accanto a Milik Potrebbe esserci Younes : Il Corriere del Mezzogiorno ipotizza quale sarà la formazione messa in campo domani da Ancelotti contro il Lecce. Nelle prime quattro partite i titolarissimi sono stati Meret, Koulibaly, Callejon, Fabian Ruiz, Di Lorenzo e Mertens. Domenica, però, qualcosa dovrà cambiare. Tra i pali Ospina. Davanti a lui non ci sarà la coppia Manolas-Koulibaly. Il greco ha un indurimento al polpaccio dopo la partita contro il Liverpool. Ieri è tornato in gruppo, ...

Juventus - contro l'Atlético Madrid Potrebbe esserci posto per Paulo Dybala : Paulo Dybala non è ancora stato schierato titolare da Maurizio Sarri, ha giocato soltanto 17 minuti contro il Napoli. Dopo il vano tentativo di essere ceduto, prima al Manchester United e poi al Totthenam, che a gennaio potrebbe tornare alla carica, sembra essere rimasto ai margini del progetto tecnico di Maurizio Sarri. Ma, a sorpresa, la serie preoccupante di infortuni che ha colpito i bianconeri, sia in attacco che in difesa, potrebbe ...

CorSport : Potrebbe esserci Llorente in attacco accanto a Mertens - contro la Samp : Sabato è sempre più vicino e i punti fermi per Ancelotti circa la formazione da schierare contro la Sampdoria sono al momento pochissimi, scrive il Corriere dello Sport. Insigne è quasi pronto. Aspetterà e proverà fino a domani e se i progressi continueranno, sabato potrebbe andare in panchina. E anche Milik migliora gradualmente. contro la Samp non ci sarà, l’obiettivo è riportarlo in campo contro il Liverpool. Ieri sono rientrati ancora altri ...

Spazio - scoperto a 110 anni luce dalla Terra un nuovo pianeta in cui c’è acqua. Gli scienziati : “Lì Potrebbero esserci segni di vita” : “La vita come sappiamo è basata sull’acqua. Questo pianeta è il miglior candidato che abbiamo al di fuori del nostro sistema solare nella ricerca di segni di vita“. Giovanna Tinetti, astronoma dell’University College di Londra, ha commentato così la scoperta sensazionale fatta nel Regno Unito: secondo una ricerca del suo ateneo apparsa su Nature Astronomy, per la prima volta è stata rilevata acqua nell’atmosfera di un ...

Scoperta l'acqua su un pianeta simile alla Terra. Potrebbero esserci forme di vita : Per la prima volta è stato scoperto vapore acqueo nell’atmosfera di un pianeta dalla massa simile a quella alla Terra e distante 110 anni luce. Si chiama K2-18 b e potrebbe essere abitato da forme di vita. Pubblicata sulla rivista Nature Astronomy, la Scoperta si deve al gruppo dell’University College di Londra coordinato da Angelos Tsiaras e di cui fa parte l’italiana Giovanna Tinetti.Il pianeta K2-18 b, che ...

Anticipazioni Amici Celebrities : nel cast Potrebbe esserci Cristina Donadio di Gomorra : Sono arrivate ulteriori Anticipazioni sui concorrenti che prenderanno parte del cast di Amici Celebrities, dopo il nome svelato da TvBlog (Pamela Camassa) e i quattro rivelati nel promo di Canale 5, oggi è il turno del sito SuperGuida Tv che ha annunciato che tra i partecipanti ci sarebbe anche Cristina Donadio, conosciuta ai più per aver recitato nei panni di Scianel in Gomorra. Per ora tra le poche certezze che ci sono su questo programma, è ...

Grande Fratello Vip 4 : nel cast Potrebbe esserci Pamela Prati (RUMORS) : Pamela Prati potrebbe tornare nuovamente in televisione, a distanza di qualche mese dallo scandalo del finto matrimonio che l'ha vista protagonista in tanti programmi tv e su tutti i giornali di gossip. In queste ore, stando alle indiscrezioni riportate da TvBlog, sembrerebbe che la Prati possa essere tra le candidate per prendere parte alla prossima edizione del Grande Fratello Vip 4, questa volta però non nelle vesti di concorrente, bensì di ...

Nel cuore di Miley Cyrus Potrebbe esserci Kaitlynn Carter : La notizia del divorzio tra Miley Cyrus e Liam Hemsworth è stato un fulmine a ciel sereno. La coppia, dopo dieci anni d'amore e otto mesi di matrimonio, si è detta addio, perché "Ha deciso che in questo momento una rottura è la migliore scelta per focalizzarsi su loro stessi e sulle loro carriere". Questa la motivazione ufficiale trasmessa dai diretti interessati tramite un comunicato; il lavoro però non sembra essere la sola/vera ragione di ...