Migranti | l' appello di Mattarella all' UE | | Agisca o finirà travolta

Migranti - l'appello di Papa Francesco : «Siano garantiti i diritti fondamentali» : Città del Vaticano ? Piazza san Pietro è un mosaico di razze. Tra canti africani si celebra la Giornata del Migrante. Il Papa non fa esplicito riferimento allo jus culturae che in...

Migranti - appello del Papa : «Umanità - non indifferenza» Alarm Phone : barca con 56 a bordo soccorsa dai libici : Nell’omelia della messa in San Pietro, Francesco chiede ai fedeli di «sentire compassione per la sofferenza degli ultimi, avvicinarsi, toccare le loro piaghe, condividere le loro storie, per manifestare la tenerezza di Dio verso di loro»

Migranti - l’appello di Mattarella : “Ue si occupi dei rimpatri - può farlo meglio dei singoli Stati” : Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, durante la sua visita di Stato in Italia, ha detto che il nostro Paese non può essere lasciato da solo a gestire gli arrivi di Migranti: "Dobbiamo trovare una soluzione europea". Il presidente Mattarella ha chiesto che l'Ue si occupi dei rimpatri, "perché l'Unione è in grado di farlo con maggiore efficacia di quanto non possano fare i singoli paesi membri".Continua a leggere

Migranti : appello Orlando a Conte 'intervenga per fare cessare torture e sequestri persone' : Palermo, 2 set. (AdnKronos) - "Rivolgo un forte appello al presidente Giuseppe Conte perché intervenga per far cessare queste torture e questi sequestri di persona che ci fanno vergognare di essere italiani". E' quanto scrive su Twitter il sindaco di Palermo Leoluca Orlando parlando del caso Eleonor

Migranti : appello Orlando a Conte ‘intervenga per fare cessare torture e sequestri persone’ : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – “Rivolgo un forte appello al presidente Giuseppe Conte perché intervenga per far cessare queste torture e questi sequestri di persona che ci fanno vergognare di essere italiani”. E’ quanto scrive su Twitter il sindaco di Palermo Leoluca Orlando parlando del caso Eleonore, la nave che sta facendo rotta verso Pozzallo dopo avere forzato il divieto di ingresso. L'articolo Migranti: appello ...

Migranti : appello Mediterranea - 'Non abbiamo più acqua sulla nave' : Palermo, 30 ago. (AdnKronos) - “Questa mattina alle 9, il personale sanitario di bordo di nave Mare Jonio ha inviato alle autorità competenti una nuova richiesta urgente di entrata in porto della nave, a causa del rischio di emergenza igienico-sanitaria. In particolare, a destare allarme è la mancan

Migranti - appello della "Mare Jonio" : non abbiamo più acqua : Nei giorni scorsi le autorità italiane hanno permesso lo sbarco dalla nave della Ong Mediterranea Saving Human in attesa a 13 miglia nautiche dall'isola di Lampedusa, di 64 persone vulnerabili: donne, bambini e malati. I naufraghi erano stati raccolti da un gommone in avaria a 70 miglia a nord di Misurata il 27 agosto