Manchester | 5 accoltellati in centro commerciale Video | è terrorismo? Un arresto

Manchester - 4 accoltellati in un centro commerciale : Londra, 11 ott. (AdnKronos) – Quattro persone sono state ferite in un attacco con un pugnale condotto in un centro commerciale di Manchester. Secondo quanto riportano i media locali un uomo sulla quarantina è stato arrestato, mentre il centro commerciale è stato evacuato e i tram della zona sono stati bloccati.