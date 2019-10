Il naufragio dei bambini | sei anni e 17mila morti dopo si muore ancora in mare

naufragio dei bambini - Refaat ha perso due figli : “Da sei anni cerco Mohammad e Ahmed - quel giorno l’Italia ritardò i soccorsi in mare” : Refaat ti guarda fisso, in cerca di risposte. I grandi occhi che sgrana mentre parla hanno lo stesso color nocciola di quelli dei due bambini che mostra in foto, sul telefonino. Si passa di continuo la mano sulla fronte e respira forte, ma non è per il caldo che fa sull’isola. E’ rimasto al momento in cui, l’11 ottobre 2013 il peschereccio su cui viaggiava con moglie e tre figli si è rovesciato in mare e due di loro, Mohammad e ...