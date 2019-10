I single non vorrebbero essere single

Jennifer Aniston : Felice di essere single - non cerco l’amore : “Dopo due divorzi, sono più che Felice di essere single. Non sono pronta a intraprendere una nuova relazione e odio quando i miei amici cercano di organizzarmi un appuntamento”. Parola di Jennifer Aniston che ha aperto il suo cuore all’amico Howard Stern di cui è stata ospite ieri nello show “SiriusXM”. Il famoso conduttore è a Los Angeles per una settimana di live show e per il lancio ha voluto la sua amica Jennifer che è stata Felice di ...

VITTORIO MAGAZZÙ - CHI È LA FIDANZATA?/ "Sono single. Non ho avuto molte storie ma..." : Fidanzata VITTORIO MAGAZZÙ, chi è? Niente gossip a Verissimo. Di recente però ha rivelato: "Sono single. Non ho avuto molte storie ma...".

Adele non è più single. Sarà vero amore con il rapper Skepta? : La vita da single è divertente ma solo se dura poco. Almeno questo sembra essere il pensiero di Adele. La cantante, dopo aver passato delle pazze serate in compagnia delle sue amiche, tra cui Taylor Swift e Jennifer Lawrence, ha deciso di rimettere la testa a posto e il cuore in piazza. Il fortunato sarebbe il rapper inglese Skepta. Sembrerebbe essere il classico ragazzo della porta accanto, visto che sono cresciuti nello stesso quartiere di ...

Live-Non è la D'Urso - Anna Mazzamauro affonda Pamela Prati : "Se sono single? Io..." - che umiliazione : Tra i vari ospiti di Barbara D'Urso nella puntata di domenica 29 settembre, di Domenica Live, ecco l'attrice Anna Mazzamauro, celebre interprete della signorina Silvani nei film di Fantozzi. Nel corso della lunga chiacchierata, la Mezzamauro ha raccontato un po’ di sé, lasciando emergere diversi ane

Red Dead Redemption 2 : Rockstar non sta lavorando a un DLC single-player : In una recente intervista con VG247, Rockstar ha parlato dei suoi piani per il supporto futuro di Red Dead Redemption 2.Stando alle parole di Tarek Hamad e Katie Pica attualmente il focus dello studio è tutto su Red Dead Online, la corposa componente multiplayer dell'opera, e dunque apparentemente non c'è nessun piano o risorsa mobilitata per la realizzazione di un espansione legata all'esperienza single player."Siamo concentrati al 100% ...

Nancy Brilli : Sono single ma il sesso non manca mai! : Intervistata dal settimanale Oggi, Nancy Brilli parla della sua vita affettiva e rivela: "Sono single ma il sesso non manca mai. Però è vero che adesso non ne sento un’esigenza pazzesca". Intervistata dal settimanale Oggi, Nancy Brilli parla della sua vita amorosa e rivela: "Sono single ma il sesso non manca mai". Nonostante siano passati due anni dalla fine della sua ultima relazione con il chirurgo plastico Roy De Vita, Nancy Brilli non si è ...

Per gli sviluppatori di GreedFall i giochi in single player non sono morti : I giochi a giocatore singolo sono morti? Secondo Spiders, studio di sviluppo di GreedFall, i giochi in single player non sono morti, anzi.Spiders ha creato un gioco di ruolo che ha senza dubbio riempito il vuoto che BioWare ha lasciato con i suoi giochi pubblicati negli ultimi tempi. Poiché BioWare si sta spostando su giochi basati sui servizi, Spiders potrebbe essere il nuovo BioWare? Solo il tempo lo dirà, ma lo studio è impegnato al 100% in ...

Walter Nudo non è più single : è Roberta la nuova fidanzata. E così spegne ogni voce : Walter Nudo ha una nuova fidanzata. È da tempo che si parlava di una possibile nuova storia del primo vincitore de L’Isola dei famosi. Ma ora c’è la conferma. A un anno dal suo ingresso al Grande Fratello Vip, dove ha vinto battendo il super favorito Francesco Monte, Walter Nudo ha trovato di nuovo l’amore. Come rivela con tanto di foto il settimanale Chi, nel numero in edicola mercoledì 18 settembre 2019, Walter sta vivendo una bella storia ...

NATALIE CALDONAZZO E ANDREA IPPOLITI/ Non solo single - ma... - Temptation Island Vip - : NATALIE CALDONAZZO e ANDREA IPPOLITI stanno per mettersi alla prova a Temptation Island Vip 2019. Riuscirà il loro amore a resistere alla gelosia?

Taylor Mega non è più single? Ci sarebbero foto inequivocabili : A Pomeriggio5 viene svelata una presunta love story agli albori di Taylor Mega: il direttore Riccardo Signoretti afferma di avere foto inequivocabili dell'influencer in compagnia di una persona "che viene da lontano" e non sarebbe un uomo. Tra i tanti ospiti della prima puntata di Pomeriggio5, nella parte dedicata all'intrattenimento Barbara d'Urso ha ospitato Taylor Mega, l'influencer che per tutta l'estate ha fatto molto discutere per le sue ...

Avvenente donna single mette all’asta casa sua e se stessa - l’unica condizione è che l’acquirente la notte non deve russare : Un’Avvenente donna di 48 anni bionda e di origini norvegesi ha deciso di trovare un compagno ma vuole farlo in una maniera molto originale. La 48enne single ha messo all’asta la sua abitazione e se stessa per 600 mila dollari. La donna norvegese è un’imprenditrice e ha voluto inventare una nuova opportunità per le donne single o vedove chiamandola l’house with bride tradotto in italiano casa con moglie. La donna si chiama Deborah ...

Temptation Island Vip - Chiara a un single : “Non escludo nulla” : Chiara Esposito di Temptation Island Vip vicinissima a un tentatore Poco fa è stato pubblicato su instagram un nuovo video inerente alle anticipazioni di Temptation Island Vip che ha già fatto molto parlare i tantissimi fan. Cos’è successo stavolta? Protagonista del rwm è stata Chiara Esposito, la quale si è avvicinata molto a un tentatore di Temptation Island Vip 2019. Difatti i due, dapprima si sono lasciati andare a un ballo molto ...

Miriam Leone/ "La mia vita da single : ora non soffro più per amore perché..." : Miriam Leone, l'adolescenza complicata e la sua vita da single: "Ora non soffro più per amore perché...". L'attrice si racconta in un'intervista.

Le Donatella - Giulia Provvedi non è tornata insieme a Pierluigi Gollini : "Mi godo l'estate da single!" : Le voci riguardanti una seconda possibilità che Giulia Provvedi, cantante modenese che forma il duo de Le Donatella insieme alla sorella gemella Silvia, avrebbe concesso al suo ex fidanzato, il calciatore Pierluigi Gollini, erano cominciate a circolare qualche settimana fa.Come ricordiamo, la storia d'amore tra Giulia e il portiere dell'Atalanta fu messa in crisi da alcune voci riguardanti un presunto tradimento di lui che la bionda delle ...