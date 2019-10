Fuori dal Coro | Mario Giordano promosso ancora | Mediaset allunga il programma di 4 puntate

Fuori dal Coro si allunga di quattro puntate : Mario Giordano - Fuori dal Coro Nuova ‘promozione’ per Mario Giordano e il suo Fuori dal Coro, in onda ogni mercoledì in prima serata su Rete 4. Complice il più che discreto riscontro auditel, ottenuto in queste settimane, la trasmissione si allungherà di quattro puntate. Il programma ha debuttato in questa stagione l’11 settembre ed era inizialmente programmato per sette settimane. Ai due appuntamenti ‘mancanti’ ...

James Middleton e la depressione : «Fuori dall’oscurità - grazie al mio cane» : James Middleton e la passione per i caniJames Middleton e la passione per i caniJames Middleton e la passione per i caniJames Middleton e la passione per i caniJames Middleton e la passione per i caniJames Middleton e la passione per i caniJames Middleton e la passione per i caniJames Middleton e la passione per i caniJames Middleton e la passione per i cani«Lei è Ella e questi sono gli occhi che mi hanno aiutato a superare l’insopportabile ...

Assegno unico per i figli addio : Fuori dalla manovra. Ecobonus per i motorini : L'Assegno unico per i figli dovrà attendere periodi migliori. Costa troppo e i soldi adesso non ci sono. Meglio farsene una ragione ed evitare scontri fratricidi. Passa così - senza...

Fuori dal Coro - Luisella Costamagna appare solo 15 secondi su tre ore : fatta fuori da Mario Giordano? : Che brutta fine per Luisella Costamagna a fuori dal Coro, il programma condotto da Mario Giordano su Rete 4. Già nella scorsa stagione i rapporti tra i due erano piuttosto tesi. E quest'anno? È sostanzialmente scomparsa. Come se non ci fosse. Come nota TvBlog, "la giornalista torinese è ormai un ver

La Costamagna finisce Fuori dal coro. Per la giornalista intervento registrato di quindici secondi (Video) : Luisella Costamagna c’è, ma è come se non ci fosse. A Fuori dal coro la giornalista torinese è ormai un vero e proprio fantasma che copre appena quindici secondi dei centosessantacinque minuti di durata dell’intera trasmissione.Non un numero a caso, ma un conteggio esatto che oltretutto non considera le svariate interruzioni pubblicitarie.prosegui la letturaLa Costamagna finisce Fuori dal coro. Per la giornalista intervento registrato di ...

Fuori dal Coro - Mario Giordano fa pelo e contropelo allo stipendio della Mogherini : le cifre fanno davvero senso : Mario Giordano in stato di grazia. Il conduttore a Fuori dal Coro fa pelo e contropelo all'ex commissaria degli Affari esteri Federica Mogherini. La trasmissione di Giordano ha analizzato i "privilegi" della commissaria nello spazio "Basta casta", uno dei cavalli di battaglia del giornalista Mediase

PS5 è in arrivo alla fine del prossimo anno ma gli sviluppatori indie si sentirebbero tagliati Fuori dalle strategie di Sony : L'annuncio, o conferma, dell'arrivo di PS5 alla fine del 2020 ha portato parecchia eccitazione nella community e tra gli addetti ai lavori, ma ci sono anche notizie non propriamente positive, come quelle relative ai possibili licenziamenti in casa Sony proprio dopo l'annuncio della console.A questo, aggiungiamo ora la preoccupazione degli sviluppatori indie che con PS5 si sentirebbero tagliati fuori dalle strategie della compagnia.Nel corso del ...

Antonella Clerici Fuori dalla Rai : ‘Maria De Filippi? Non andrei mai a romperle le scatole’ : Ora che è lontana dal piccolo schermo dopo la sua esclusione dai palinsesti Rai Antonella Clerici ha trovato il modo per non piangersi addosso e dedica più tempo ai suoi affetti: “Sto volgendo in positivo questa mia assenza dalla tv per potermi dedicare di più a mia figlia Maelle e a Vittorio, facendo cose che non potevo fare quando ero impegnata tutti i giorni con la tv, come preparare una cena in casa per gli amici o godermi un weekend ...

Iran Fuori dal coro e il ritiro Usa dalla Siria diventa un autogol : Iran fuori dal coro: condanna il piano turco di invadere il nord del paese, ma al tempo stesso si rallegra per l’annunciato ritiro delle truppe Usa dalla Siria, che considera un atto dovuto da fin troppo tempo.Mentre l’Europa e l’Occidente giustamente si arrovellano sul tradimento dei curdi da parte di Trump, il cui annunciato ritiro della truppe Usa dal nord della Siria lascerebbe indifesi gli ex alleati che pur hanno perso ...

Alba Parietti Fuori dalla tv? Cecchi Paone : “Format non adatti a lei” : Alessandro Cecchi Paone su Alba Parietti: “Tv inadatta a personalità come la sua” Alessandro Cecchi Paone ha una sua rubrica sul settimanale Nuovo Tv in cui risponde alle domande dei lettori. E oggi uno di questi gli ha chiesto un parere sul fatto che Alba Parietti sia ormai da anni ‘parcheggiata’ in Tv come opinionista invece di condurre come ha fatto per tanto tempo, soprattutto negli anni ’80 e ’90. Una ...

Mondiali Ginnastica 2019 – Italia a squadra Fuori da Tokyo 2020! Pass olimpico per Edalli : ci prova Lodadio : L’Italia a squadra manca la finale dei Mondiali di Ginnastica 2019 e con essa il Pass per Tokyo 2020: si qualifica per le Olimpiadi Ludovico Edalli, ci proverà sabato Marco Lodadio Si conclude con l’amaro in bocca una due giorni di speranze per la squadra di Ginnastica maschile Italiana: sfuma la finale dei Mondiali di Ginnastica 2019 e con essa il Pass per Tokyo 2020. Gli azzurri chiudono al tredicesimo posto la fase di qualificazione, ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Italia - sfuma l’impresa. Azzurri Fuori dalle Olimpiadi per 5 decimi - Lodadio in finale agli anelli : L’Italia non è riuscita nell’impresa di qualificare la squadra di Ginnastica artistica maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La nostra Nazionale ha chiuso il turno di qualificazione dei Mondiali al tredicesimo posto con 245.996 punti, soltanto le prime dodici squadre hanno staccato il pass a cinque cerchi: gli Azzurri non volano in Giappone per appena mezzo punto, bastava il 246.508 confezionato dalla Germania per riuscire ...