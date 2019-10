Di Maio | Non rimpiango Salvini Solo io e lui sappiamo come è andata

Siria - Di Maio : “Tutta l’Ue condanni la Turchia - non possiamo accettare ricatti da Erdogan” : In un'intervista su 'la Repubblica' Luigi Di Maio ribadisce la sua condanna per l'intervento militare turco in Siria: "L'Ue non può accettare ricatti e spero che nessuno Stato membro si faccia latore di questo ricatto". Poi torna sulla fine dell'esperienza di governo con Salvini: "Il 2019 è stato l'anno più pazzo del mondo. Non c'è stato nessun complotto, il governo se lo sono buttati giù da soli".Continua a leggere

L’ex ministro Giulia Grillo : "M5S perde voti per gestione verticistica. Di Maio? Non mi ha mai appoggiato" : L’ex ministro della Sanità, la pentastallata Giulia Grillo, tra i ministri 5 stelle non riconfermati nel Conte bis, prova a spiegare le ragioni della perdita di consensi del Movimento. Secondo Grillo: "Sulla collettività delle decisioni nel M5S sicuramente c’è un dato importante, in un anno abbiamo perso molti voti, questo è innegabile ed è inutile nascondere la testa sotto la sabbia come gli struzzi".La deputata a Skytg24 ...

Di Maio : “Non temo scissioni”. Ma parla di una riorganizzazione del Movimento : Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio getta acqua sul fuoco sul tema scissioni interne, ma si dice d'accordo con chi chiede una maggiore condivisione delle responsabilità interne alla direzione politica del Movimento. "Io non vedo l'ora" ha detto il capo della Farnesina, che torna anche sul tema dei rimpatri e sul caso Regeni.Continua a leggere

M5S : G. Grillo - ‘da ministro non mi sono sentita appoggiata da Di Maio’ : Roma, 9 ott(AdnKronos) – ‘In questo anno al governo ho visto tutta una serie di cose che non andavano e che ho fatto presente a chi di dovere. Purtroppo la cosa che più mi ha dato fastidio è che non sono stata totalmente ascoltata da chi pensavo dovesse raccogliere le osservazioni di chi è da dieci anni nel Movimento, di chi è stato capogruppo e capolista, non ero certamente l’ultima arrivata. Per me è stato un anno molto ...

Di Maio : 'Taglio parlamentari non è solo questione di numeri ma di svolta progressiva' : Il relatore della modifica Giuseppe Brescia ha dichiarato: "Siamo convinti che bisognerà mettere mano alla legge elettorale e portare puntuali correttivi alla Carta costituzionale", essendo il taglio dei parlamentari solo il primo di molti passi necessari a diminuire il numero di persone che compongono il Parlamento, tra Camera Deputati e Senato, che determina un improvviso squilibrio delle forze presenti in Parlamento. Il Decreto Legge è ...

M5S : Di Maio - ‘non temo scissioni’ : Roma, 9 ott. (AdnKronos) – “Non temo” scissioni nel Movimento 5 stelle. Lo ha affermato il leader del Movimento, Luigi Di Maio, ospite di ‘Radio anch’io’ su Radiouno Rai. L'articolo M5S: Di Maio, ‘non temo scissioni’ sembra essere il primo su Meteo Web.

Migranti : Di Maio - ‘soluzione sono rimpatri non redistribuzione’ : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – “Per me la soluzione non è la redistribuzione, ma fare i rimpatri. Per quello servono accordi, e noi stiamo riducendo da due anni a quattro mesi i tempi per i rimpatri”. Lo dice Luigi Di Maio a Di Martedì. “Con Tunisia, Marocco e Algeria gli accordi c’erano, ma non erano ratificati, e comunque le procedure per stabilire chi deve tornare indietro e chi puo’ restare vanno fatte ...

"Salvini? Non posso stare dietro alle sue perversioni" - dice Di Maio : "Salvini si è auto complottato". Così Luigi Di Maio a "Di martedi'' su La7 parlando dell'esecutivo giallo-verde. "Non posso stare dietro alle perversioni di uno che dice il giorno prima che va tutto bene e poi decide di fare cadere il governo", ha spiegato il leader del Movimento 5 Stelle. Parole, di tutt'altro tono, anche per il premier: "Conte non si rifiuta di andare al Copasir. Ora questo organismo non ha un presidente. Di ...

E’ guerra nel M5s - Lezzi attacca Di Maio : dopo deroga per Cancelleri regole non esistono : Il sassolino dalla scarpa lo toglie prendendo le difese di Dalila Nesci, la deputata M5S che aspira a diventare governatrice in Calabria per il Movimento, ma la cui candidatura è stata stroncata ieri da Luigi Di Maio, in un'intervista al Fatto Quotidiano. La ex ministra del Sud Barbara Lezzi pubblica un post al vetriolo su Facebook, tirando in ballo il viceministro alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri, finito nel mirino di molti, nel M5S, ...

Calabria : Lezzi a Di Maio - 'dopo deroga per Cancelleri regole non valgono più' : Roma, 8 ott. (AdnKronos) - Il sassolino dalla scarpa lo toglie prendendo le difese di Dalila Nesci, la deputata M5S che aspira a diventare governatrice in Calabria per il Movimento, ma la cui candidatura è stata stroncata ieri da Luigi Di Maio, in un'intervista al Fatto Quotidiano. La ex ministra de