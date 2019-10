Brunetta | Falcognana è sito non utilizzabile

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Roma – Renato, deputato di Forza Italia, si è espresso sull’ipotesi di utilizzo dell’area dicome centro di stoccaggio per i rifiuti, bocciando l’idea in quanto la zona è sottoposto a vincolo paesaggistico grazie ad una dichiarazione emessa dal Ministero dei Beni Culturali. “Secondo quanto riportato dal quotidiano il Messaggero, al fine di individuare una discarica di servizio o un centro di stoccaggio per la citta’ di Roma, ci sarebbe in discussione l’ipotesi di utilizzare ildella societa’ Ecofer gia’ esistente asulla Via Ardeatina. Questa ipotesi era gia’ stata vagliata in passato ma era stata scartata per una serie di validi motivi. L’area in questione infatti e’ caratterizzata da un’alta permeabilita’ del terreno, il che si pone in contrasto con le normative ...

