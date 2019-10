Siria | per fermare l’invasione turca serve dialogo con Damasco e un’Europa finalmente

Turchia avanza in Siria. Lettera all'Onu : «Operazione contro terroristi». Erdogan avvisa l'Ue sui profughi : «Due villaggi sono stati liberati dai terroristi a ovest di Tal Abyad», uno dei principali punti d'accesso dell'incursione della Turchia contro i curdi nel nord-est della Siria....

Turchia - Erdogan minaccia l'Europa : "Se bloccate le operazioni in Siria vi mandiamo 3 milioni di migranti" : Una nuova disastrosa ondata di migranti in Europa se Bruxelles metterà i bastoni tra le ruote alla Turchia per la guerra in Siria contro i curdi. La minaccia, esplicita, arriva direttamente dal presidente turco Recep Tayyp Erdogan: "Hey, svegliatevi è il suo messaggio -. Lo dico di nuovo: se provat

L’operazione turca in Siria dimostra che Trump ha abbandonato i curdi : Il disimpegno statunitense lascia campo libero a una potenza regionale predatrice che agisce difendendo i propri interessi. Leggi

Siria - Trump : “Il Pkk ha lavorato con gli Usa”. Ma per Washington è un gruppo terroristico : “Mi piacciono i curdi“. Donald Trump cerca e centellina le parole mentre parla della posizione assunta da Washington sulle operazioni militari avviate dalla Turchia nel nord della Siria. E pronuncia parole che non ci si attenderebbero da un presidente degli Stati Uniti: i curdi “hanno molte frazioni al loro interno, come il Pkk, che ha lavorato con noi“. Il Partito del lavoratori del Kurdistan, quindi, secondo il tycoon ...

La Turchia invade la Siria - Trump : ?«Ora i terroristi dell'Isis scapperanno in Europa» : Mercoledì il presidente Trump ha dichiarato di non essere preoccupato per i prigionieri dell'Isis potenzialmente in fuga mentre gli Stati Uniti lasciano la Siria settentrionale, sostenendo...

Siria - Conte : "Preoccupati per iniziativa unilaterale turca" Nato : "Azione sia misurata” | Trump : "Non appoggiamo attacco" : Il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte fa sapere che L’Italia esprime “preoccupazione” per l’iniziativa turca in Siria e chiede di “evitare un’ulteriore destabilizzazione dell’area”. Nella conferenza congiunta con il segretario generale della Nato ricevuto oggi dal premier a Palazzo Chigi Conte ha detto tra l’altro che con Jens Stoltenberg si è parlato parlato “anche di alcuni scenari di crisi, in particolare della Siria”.Il ...

Siria - parte l'attacco della Turchia. I curdi : «Raid su civili - vittime». Juncker : fermate le operazioni : L'operazione militare della Turchia contro le forze curde nel nord-est della Siria è cominciata. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente turco Recep Tayyip Erdogan e stando...

Siria - Conte : “Preoccupato per iniziativa unilaterale della Turchia. No a ulteriore destabilizzazione della Regione” : “Sono stato appena informato che la Turchia ha assunto un’iniziativa unilaterale sulla quale non posso che esprimere preoccupazione. La preoccupazione è che siano assunte iniziative che possano portare a un’ulteriore destabilizzazione della Regione, iniziative che possano finire per portare ulteriori sofferenze alla comunità locale”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine dell’incontro ...

Siria - la Turchia dà il via all'offensiva. Erdogan : «L'operazione è iniziata» : L'operazione militare della Turchia contro le forze curde nel nord-est della Siria è cominciata. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente turco Recep Tayyip...

Via ai raid turchi in Siria Erdogan : «Iniziate operazioni contro milizia curda»|Così Isis tornerà ad alzare la testa : L'annuncio del presidente turco Erdogan, via Twitter. Da ieri sera le truppe presidiavano il confine fra turchia e Siria: il presidente ha confermato «un’offensiva a breve» e l’intenzione di creare una «zona cuscinetto»

È iniziata l’operazione militare turca in Siria : Lo ha annunciato Erdogan: ha l'obiettivo di cacciare i curdi Siriani dal nordest della Siria e creare una "zona cuscinetto"