Passeggiate musicali con Spinacorona nel cuore di Napoli

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 10 ottobre 2019) La partitura dell’originale Festival “” è pronta per “Riscoprire ladimenticata”: quella delle mille vie e viuzze che si intersecano nelstorico della città, grazie all’ideazione e alla direzione del maestro Michele Campanella. L’inaugurazione giovedì 10 ottobre alle 12, con un concerto-prologo, nella Cappella Real Manso di via Nilo,del giovanissimo violinista Giuseppe Gibboni. Mentre alle 21, nella chiesa di San Paolo Maggiore, Michele Campanella assieme all’Orchestra della Toscana, eseguirà i Concerti n° 2 e n° 4 di Ludwig Van Beethoven. Molto seguito da parte del pubblico e dai turisti, il Festival, giunto alla terza edizione, coinvolge ildiper 4 giorni, dal 10 al 13 ottobre, con l’esecuzione di ventidue concerti, tutti gratuiti, in 14 luoghi diversi, dove saranno complessivamente coinvolti 140 musicisti. Una bella rassegna che offre ...

