Le ceneri di Marina Ripa di Meana vanno disperse in mare

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Gianni Nencini Ospite di Storie Italiane, Andrea, il figlio adottivo didi, accusa la sorella Lucrezia Lante della Rovere: "Lele ha lei ma la volontà diera che venisseroin" Ospite di Storie Italiane, Andrea Cardella, figlio adottivo di Carlo edi, parla della sua situazione economica e sulledella madre tira in ballo la sorella Lucrezia Lante della Rovere. Andreadirivela che, dopo la scomparsa die di Carlo, ha attraversato un periodo di difficoltà economiche: "Dopo la morte die Carlo è stata molto dura per me. Dopo 30 anni di vita con loro, soprattutto negli ultimi anni in cui ero sempre con loro giorno e notte, è stata dura". Ora però la situazione sembra essere migliorata, l'uomo ha trovato un impiego che gli permette di far fronte al suo mantenimento: "Adesso ho trovato ...

prestia_fabio : RT @leggoit: Marina Ripa di Meana, il figlio adottivo: «Le sue ceneri devono essere sparse in mare. Lucrezia non rispetta la sua volontà» h… - leggoit : Marina Ripa di Meana, il figlio adottivo: «Le sue ceneri devono essere sparse in mare. Lucrezia non rispetta la sua… - gossipblogit : Andrea Ripa Di Meana: 'Lucrezia Lante Della Rovere decide sulle ceneri di mamma Marina' -