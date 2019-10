Jamil | ' Ho chiesto feat a Marracash e Luché | ma non mi hanno risposto'

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 10 ottobre 2019)è noto nella scena rap italiana per aver dato vita nel corso degli ultimi anni a diversi scontri mediatici ed alcuni veri e propri dissing. In realtà il rapper veronese ha quasi sempre trasformato in musica i suoi dissidi con i colleghi, ma non sempre la controparte ha fatto lo stesso – che gli sono valsi la nomea di "Più odiato della scena". Non a caso il suo ultimo album, pubblicato nel novembre del 2018, si chiama proprio 'Most Hated', ed in un precedente brano, pubblicato a gennaio 2018, il rapper veronese classe 1991 si era auto proclamato 'Nuovo Inoki', proprio per sottolineare la sua attitudine al dissing sulla falsa riga del celebre collega nato ad Ostia ma divenuto poi un simbolo del rap di Bologna tra la fine degli anni novanta e l'inizio del nuovo millennio....