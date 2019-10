Gualtieri all' Ecofin | ' Il 1° gennaio 2020 entrerà in vigore la digital tax'

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 10 ottobre 2019) "Com'è noto l'Italia ha latax e la faremo entrare indal prossimo". Così il Ministro dell'Economia, Roberto, rilancia il tema della tassazione dei grandi colossi del web. "La misura c'era ma non era operativa", spiega il ministro al margine dell'tenutosi a Lussemburgo. Precisa poi che la web tax non riguarda soltanto il Belpaese, ma sarà inserita in una misura definita sul piano internazionale. Cos'è latax Con il termine "tax" (o web tax) si fa riferimento a un'imposta per i grandi gruppii, il cui tema è stato affrontato e discusso in sede europea senza però essere appoggiato da tutti gli Stati membri: al momento, sembra che solo 23 paesi su 28 siano favorevoli. Intanto, stati come Austria, Spagna, Regno Unito, Francia e Italia hanno varato provvedimenti del genere sul piano nazionale. Nella fattispecie, la web tax ...

