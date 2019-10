Def | la Camera approva | ma la maggioranza è risicata

Fonte : blogo

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Ladei Deputati ha dato il via libera alla Nota di aggiornamento del Def, ma ci sono malumori all’interno della. La votazione sul rinvio del pareggio di bilancio prevedeva laassoluta di 316 voti e al termine della votazione i sì sono stati 319. Insomma, lagiallorossa ce l’ha fatta solo per tre voti e tra i partiti che la compongono serpeggiano insofferenze. Troppi gli assenti ingiustificati: ben 14 tra le fila del Movimento 5 Stelle, 5 nel PD, 1 in LeU e 1 in Italia Viva di Matteo Renzi. Berlusconi sul Nadef: "Ci sono nuove tasse per 10,6 miliardi di euro" Silvio Berlusconi torna ad attaccare il governo sulla base della Nadef: “storico aumento della tassazione fiscale da parte della sinistra” NaDef: gli assenti ingiustificati dellaAlcuni esponenti della...

borghi_claudio : Passa per soli 3 voti la risoluzione sul def alla camera che richiedeva la maggioranza assoluta dei componenti. Appesi a un filo. - Montecitorio : Favorevoli 318, contrari 194, astenuti 2. La Camera approva la risoluzione di maggioranza sulla Nota di aggiornamen… - Agenzia_Ansa : #Manovra, al via la discussione sul #Def alla #Camera - #DIRETTA Obiettivo 9 miliardi dalla lotta all'evasione 2019… -