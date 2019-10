Barbara d’Urso | Marco Columbro | “Mi sono sentito preso in giro”

Violenta Aggressione a Kikò Nalli - Tirata in Mezzo Anche Barbara D’Urso! : Kikò Nalli ha subito una Violenta Aggressione ed è finito al pronto soccorso. A raccontare il vile pestaggio di cui è stato vittima è stato lo stesso Hairstyle che lo ha raccontato nei dettagli tirando in Mezzo Anche Barbara D’Urso. Kikò Nalli, il celebre hairstyle al centro del gossip ultimamente per la sua storia con Ambra Lombardo, è stato violentemente aggredito da dei teppisti ed è finito al pronto soccorso. A raccontare nel dettaglio ...

Kikò Nalli al pronto soccorso : “Mi hanno spaccato la testa urlando brutte frasi a me e Barbara D’Urso” : “Questo è quello che succede a persone che si fanno sempre i fatti propri, che lavorano e non rompono le scatole a nessuno. Mi hanno spaccato la testa con qualcosa. Forse una catena o un sasso. Stavo facendo delle foto con alcune ragazzine, hanno aspettato che loro andassero via e sono arrivati con uno scooter, utilizzando brutte frasi nei miei confronti e nei confronti di Barbara D’Urso”. Così l’ex concorrente del Grande Fratello Kikò ...

Marco Columbro dopo la lite con Barbara d’Urso riceve il Tapiro d’oro : Columbro Tapiro d’oro per Marco Columbro dopo gli insulti choc a Barbara D’Urso: «Mi sono sentito truffato». Valerio Staffelli ha incontrato l’ex conduttore Columbro che a “Live non è la D’Urso” aveva aggredito verbalmente la conduttrice. Marco Columbro intercettato da Valerio Staffelli, dichiara: «Approfitto per scusarmi con il pubblico che domenica guardava la trasmissione per il mio comportamento. Mi dispiace e vi ...

Striscia la Notizia dà il Tapiro a Marco Columbro per la lite con Barbara d’Urso - lui : “Sono stato usato per fare ascolti” : L’inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d’Oro a Marco Columbro per la lite in diretta tv con Barbara D’Urso domenica sera durante “Live Non è la D’Urso” e il conduttore ne ha approfittato per spiegare quanto successo e scusarsi con il pubblico. “Mi sono sentito truffato perché gli autori mi avevano detto che avremmo parlato del mio cambio di vita – ha detto ...

“Pagliacci!”. Pomeriggio 5 - Barbara d’Urso ‘sbrocca’ in diretta : ne ha per tutti : Due ex gieffini protagonisti a Pomeriggio 5, il salotto televisivo di Barbara D’Urso che tiene giornalmente compagnia a milioni di italiani. Si tratta di Simone Coccia e Lucia Bramieri, protagonisti della penultima edizione vip, quella che visto trionfare il Tarzan di Viterbo Alberto Mezzetti poi scomparso dai radar. Mezzetti che, nelle settimane scorse, ha attaccato frontalmente Barbara D’Urso accusata di boicottarlo. Barbara D’Urso, da parte ...

Striscia la Notizia - Marco Columbro a Barbara d’Urso : “Hai toppato!” : Marco Columbro a Striscia la Notizia contro Barbara D’Urso dopo la lite Durante la puntata di domenica scorsa, è scoppiata una lite a Live Non è la D’Urso tra Marco Columbro e Barbara D’Urso. L’ex conduttore, convinto di essere stato chiamato per parlare della sua nuova vita, è sbottato per essere stato inserito nel talk sui Vip in miseria e costretto a smentire le news sui suoi presunti debiti, sulla vendita acquistata ...

“Stop”. Live Non è la D’Urso - decisione definitiva di Mediaset. Barbara messa all’angolo : Un colpo gobbo per Barbara D’Urso. Un colpo che, sono molti a scommetterci, la regina di Mediaset non ha gradito. La voce non è ancora confermata ma la fonte da cui arriva sembra più che garantita: il sempre informatissimo Dagospia. Sembra che, prestissimo, Live – Non è la D’Urso cambierà collocazione passando al lunedì. La collocazione al lunedì di Live – Non è la D’Urso sarebbe possibile dopo la fine di Temptation Island Vip 2 che quest’anno ...

Live – Non è la d’Urso passa al lunedì : Barbara trasloca all’improvviso : Palinsesti Mediaset, Live – Non è la d’Urso passa al lunedì Live – Non è la d’Urso cambia collocazione e passa al lunedì. Non è stata ancora data la conferma da parte di Mediaset ma secondo delle fonti ben informate di Dagospia pare che i fatti stiano proprio così, e non è neanche difficile crederci […] L'articolo Live – Non è la d’Urso passa al lunedì: Barbara trasloca all’improvviso proviene da ...

“Ti caccio dallo studio”. Pomeriggio 5. Barbara d’Urso perde le staffe con l’ospite : I salotti di Barbara D’Urso sono sempre a rischio lite. Lo sa benissimo la padrona di casa, che solo qualche giorno fa al ”Live – Non è la D’Urso” ha dovuto fare i conti con un arrabbiatissimo Marco Columbro. Il tema era di quelli che appassionano il pubblico: vip caduti in miseria o comunque alle prese con problemi economici perché sfrattati, indebitati, oppure a causa di pensioni troppo basse. L’ex presentatore toscano e star di numerose ...