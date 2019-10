Studentessa muore in classe a Salerno | un mese fa la scomparsa di un compagno

Studentessa ha un malore in classe e muore a 16 anni : Una ragazza di 16 anni ha perso la vita questa mattina, 7 ottobre, nell’istituto superiore “Genovesi-Da Vinci” di Salerno. La vittima, secondo quanto si apprende, avrebbe avuto un malore in aula mentre si trovava alla lavagna per un esercizio. Inutili i tentativi di rianimarla da parte dei soccorritori. Sono in corso indagini da parte degli agenti della Squadra Mobile di Salerno.Secondo una prima ricostruzione, la ragazza era ...