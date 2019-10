Salvini e Renzi a Porta a Porta | Berlinguer | Purtroppo saranno contro di noi

Iv : Salvini - ‘Renzi? è l’opposto della mia idea di politica’ : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – “Renzi è l’opposto della mia idea di politica. Se io dico ‘Floris stai sereno’, non ti fotto il giorno dopo”. Lo dice Matteo Salvini a Di Martedì. L'articolo Iv: Salvini, ‘Renzi? è l’opposto della mia idea di politica’ sembra essere il primo su Meteo Web.

Conte irritato da Renzi e Salvini : 'A me non piacciono i prepotenti' : Il presidente del consiglio Giuseppe Conte è molto irritato dalla condotta politica dei due Matteo, Renzi e Salvini: il timore più grande, confermato da alcuni rumors, è che loro possano far cadere il governo giallorosso. Conte, sfogandosi con i suoi, dichiara che non gli piacciono i prepotenti, e nel frattempo dovrà gestire la delicata manovra economica, e scegliere il nuovo presidente del Copasir. I rischi per il governo Da Palazzo Chigi ...

Giuseppe Conte - l'irritazione per i due Mattei : "Renzi e Salvini - non sopporto i prepotenti" : Giuseppe Conte è molto irritato, questa volta la pazienza è finita. A Palazzo Chigi, il clima è teso, il premier è sempre più infastidito dai due Mattei, Renzi e Salvini, che secondo alcune fonti riportate da Il Corriere della Sera, ora vuole mettere al loro posto. "La guerra ai «due Matteo», Matteo

Salvini - Renzi - Di Maio : non aspettiamoci più nulla dalla generazione dei 30-40enni : “Dove ci stiamo dunque dirigendo? Nessuno saprebbe rispondere, perché ci mancano ormai i termini di confronto”. Così scriveva quasi due secoli fa Alexis de Tocqueville iniziando il suo celebre viaggio ne La Democrazia in America, nelle delizie conclamate (e nelle trappole occulte) del principio di rappresentatività. Un po’ lo stesso stato d’animo odierno, mentre ci si addentra nei meandri inesplorati della post-democrazia moderna. Un percorso ...

Governo : Renzi - ‘abbiamo sconfitto Salvini con una zampata istituzionale’ : Terrasini (Palermo), 6 ott. (AdnKronos) – “Abbiamo sconfitto Salvini con una zampata istituzionale. Siamo stati bravi in parlamento, machiavellici. Machiavelli era un grande ma non basta un’operazione machiavellica”. Così Matteo Renzi ai giovani della scuola di formazione ‘Futura’ a Terrasini. “Serve una operazione formativa, occorre parlare di contenuti”, dice.L'articolo Governo: Renzi, ...

**Governo : Renzi - ‘ho dovuto ingoiare accordo con i M5S ma serviva per mandare via Salvini’** : Terrasini (Palermo), 6 ott. (AdnKronos) – “Avere mandato a casa Salvini è stata per me una scelta difficile, perché mi sono dovuto mangiare, anzi ingoiare, l’accordo con i 5 stelle, che avrei voluto volentieri evitare”. Così, Matteo Renzi, intervenendo via Skype alla scuola di formazione ‘Futura’ a Terrasini. “Ma ne vado fuori, lo metto nel curriculum avere mandato a casa Salvini”, ha ...

Lega : Renzi - ‘combattere il Salvinismo era un dovere’ : Terrasini (Palermo), 6 ott. (AdnKronos) – “Salvini ha creato un sistema drammaticamente pericoloso, combattere il salvinismo era un dovere”. Così, Matteo Renzi intervenendo via Skypa alla scuola di formazione ‘Futura’ a Terrasini. L'articolo Lega: Renzi, ‘combattere il salvinismo era un dovere’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Lega : Renzi - ‘Salvini ha cancellato l’immagine del vecchio centrodestra’ : Terrasini (Palermo), 6 ott. (AdnKronos) – “Salvini ha giocate tutta la partita su di se, che è stata anche la sua fine. Salvini ha cancellato l’immagine del vecchio centrodestra e ha costruito l’immagine di Salvini, Salvini, Salvini. Fino al 10 agosto tutti a parlare su come si è vestito, a dire il vero non moltissimo, o quello che mangiava, beveva. Lui ha accentrato tutto su di se e in questo è stato abile, è stato ...

Lega : Renzi - ‘Sulla comunicazione social Salvini mi ha battuto’ : Terrasini (Palermo), 6 ott. (AdnKronos) – “Sulla comunicazione social penso che Salvini, purtroppo, mi abbia battuto”. Così Matteo Renzi parlando con i giovani della scuola di formazione ‘Futura’. “Il mio errore, una volta arrivato a Palazzo Chigi è stato quello di non dare troppa attenzione ai social – dice – Se avessimo messo su una struttura come il M5S o come Matteo Salvini saremmo stati ...

Migranti : Renzi - 'Salvini ha usato i social per istigare all'odio' : Terrasini (Palermo), 6 ott. (AdnKronos) - "Matteo Salvini ha utilizzato i social per istigare all'odio, questo è il vero problema". E' l'atto di accusa di Matteo Renzi intervenendo alla scuola di formazione 'Futura' di Terrasini organizzata da Davide Faraone.

Lega : Renzi - 'Salvini ha speso parte dei 49 milioni per alimentare la 'Bestia'?' : Terrasini (Palermo), 6 ott. (AdnKronos) - "Il senatore Matteo Salvini ha speso o non ha speso parte dei 49 milioni di euro che la Lega deve restituire agli italiani per alimentare la sua macchina da consenso su Facebook? Lo dica". E' la denuncia di Matteo Renzi durante la scuola di formazione 'Futura' a Terrasini.

Giuseppe Conte - il retroscena. Sfogo privato : "Renzi fa i giochi sporchi alla Salvini - governo a rischio" : Ormai lo hanno capito tutto: Giuseppe Conte e Matteo Renzi faranno saltare in aria il governo. Il botta e risposta violentissimo tra premier e leader di Italia Viva, con frasi piccatissime dell'avvocato da Assisi (e riferimento allo "stipendio consistente" dell'ex segretario del Pd) ha sbattuto in p