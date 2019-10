Palermo : tre nuove linee tram entro 2024 (2) : (AdnKronos) - Il progetto definitivo andrà adesso al vaglio del Ministero delle Infrastrutture e del Consiglio superiore dei lavori pubblici. "Questo è un passaggio storico per la città – ha aggiunto l’assessore Catania - perché è la dimostrazione che stiamo lavorando per rendere sempre più vivibile

Esplosione in un ristorante di Palermo - ferite tre persone : forse fuga di gas : Tra persone sono rimaste ferite a causa dell’Esplosione di una bombola di gas all’interno di un ristorante di Palermo. Con sarebbe una fuga di gas dietro al forte boato che ha scosso la città questo pomeriggio. L’Esplosione fortissima è avvenuta in piazza Leoni, all’interno della cucina del ristorante Verde Chiaro. Sono almeno tre le persone ferite in maniera non grave. Il locale era in ristrutturazione. Per strada si ...

Palermo : in volo per Dublino con passaporti falsi - arrestati tre georgiani : Palermo, 30 set. (AdnKronos) - Tre cittadini georgiani sono stati arrestati all'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo mentre tentavano di imbarcarsi su un volo diretto a Dublino con documenti falsi. I tre avevano già avviato le operazioni di imbarco su un volo di linea internazionale esibendo tre

Aeroporti : decade Cda Gesap Palermo - si dimettono tre consiglieri su cinque : Palermo, 20 set. (AdnKronos) - decade il Cda della Gesap, l società di gestione dell'aeroporto di Palermo. Si sono dimessi tre consiglieri su cinque. A dimettersi sono stati l'amministratore delegato Giovanni Scalia e i consiglieri Cleo Li Calzi e Domenico Cacciatore. Restano, al momento, il Preside

Aeroporti : decade Cda Gesap Palermo - si dimettono tre consiglieri su cinque : Palermo, 20 set. (AdnKronos) – decade il Cda della Gesap, l società di gestione dell’aeroporto di Palermo. Si sono dimessi tre consiglieri su cinque. A dimettersi sono stati l’amministratore delegato Giovanni Scalia e i consiglieri Cleo Li Calzi e Domenico Cacciatore. Restano, al momento, il Presidente Tullio Giuffrè e il vicepresidente Alessandro Albanese.L'articolo Aeroporti: decade Cda Gesap Palermo, si dimettono tre ...

Palermo - sparatoria in strada : tre feriti lievi. Ritrovata nei paraggi una macchina rubata : Colpi di pistola e tre feriti lievi a Palermo, nella mattinata del 16 settembre. Si tratta di Giuseppe Giordano, di 58 anni, ferito all’addome, il figlio Gianluca di 27, colpito al braccio, e una sua coetanea, Maria Debora Naimo, ferita all’altezza del ginocchio. Tutti e tre sono stati portati all’ospedale civico dal personale del 118 e i carabinieri stanno indagando per cercare di ricostruire la dinamica e il movente della sparatoria. La ...

Palermo : sequestrano 24enne - tre arresti a Capaci : Palermo, 16 set. (AdnKronos) - Tre palermitani di 42, 27 e 25 anni, sono stati arrestati dai carabinieri per il sequestro di un giovane di 24 anni avvenuto a luglio, a Capaci. I tre, per cui sono stati disposti i domiciliari, sono accusati di sequestro di persona, violenza privata e lesioni personal

Palermo : sequestrano 24enne - tre arresti a Capaci : Palermo, 16 set. (AdnKronos) – Tre palermitani di 42, 27 e 25 anni, sono stati arrestati dai carabinieri per il sequestro di un giovane di 24 anni avvenuto a luglio, a Capaci. I tre, per cui sono stati disposti i domiciliari, sono accusati di sequestro di persona, violenza privata e lesioni personali. Le indagini sono scattate dopo la denuncia di un cittadino che aveva visto il giovane, palermitano da poco trasferitosi a Capaci, ...

Mafia : imponevano i loro frutti di mare ai ristoranti - tre arresti a Palermo (2) : (AdnKronos) - Nella maggior parte dei casi, per ottenere le commesse era sufficiente che i Serio, forti del loro riconosciuto blasone mafioso, si presentassero ai gestori dei locali di ristorazione. Ma non sono mancati anche episodi di minacce. Atteggiamento intimidatorio era riservato anche ad even

Mafia : imponevano i loro frutti di mare ai ristoranti - tre arresti a Palermo : Palermo, 14 set. (AdnKronos) - Trasferimento fraudolento di valori e concorrenza sleale, aggravati dall’aver agito con metodo mafioso e dall’aver favorito Cosa Nostra. Sono queste le accusa nei confronti di Giuseppe e Nunzio Serio, rispettivamente 39 e 42 anni, e Filippo Raneri, 33 anni, raggiunti d

Mafia : imponevano i loro frutti di mare ai ristoranti - tre arresti a Palermo : Palermo, 14 set. (AdnKronos) – Trasferimento fraudolento di valori e concorrenza sleale, aggravati dall’aver agito con metodo mafioso e dall’aver favorito Cosa Nostra. Sono queste le accusa nei confronti di Giuseppe e Nunzio Serio, rispettivamente 39 e 42 anni, e Filippo Raneri, 33 anni, raggiunti da una misura cautelare emessa dal gip di Palermo. Un provvedimento che giunge al termine delle indagini condotte sulla ...

Mafia : imponevano i loro frutti di mare ai ristoranti - tre arresti a Palermo (2) : (AdnKronos) – Nella maggior parte dei casi, per ottenere le commesse era sufficiente che i Serio, forti del loro riconosciuto blasone mafioso, si presentassero ai gestori dei locali di ristorazione. Ma non sono mancati anche episodi di minacce. Atteggiamento intimidatorio era riservato anche ad eventuali fornitori concorrenti che avessero ‘osato’ proporre i loro prodotti ai ristoratori della zona. Gli agenti hanno anche ...

Fincantieri : allungamento nave Msc - lavori potrebbero andare a Palermo : Palermo, 12 set. (AdnKronos) - "Nei lavori del taglio e dell'allungamento delle navi siamo il punto di forza per Fincantieri, il nostro stabilimento è il primo al mondo ad aver realizzato questo tipo di lavoro a secco, all'interno dei bacini. I risultati ottenuti, sia per Fincantieri che per le comp

Fincantieri : allungamento nave Msc - lavori potrebbero andare a Palermo : Palermo, 12 set. (AdnKronos) – “Nei lavori del taglio e dell’allungamento delle navi siamo il punto di forza per Fincantieri, il nostro stabilimento è il primo al mondo ad aver realizzato questo tipo di lavoro a secco, all’interno dei bacini. I risultati ottenuti, sia per Fincantieri che per le compagnie, sono stati eccellenti. Siamo convinti e fiduciosi che a breve anche il lavoro di allungamento della nave da ...